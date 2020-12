miniLED, microLED i QD-OLED. Jaké televizní inovace čekat v roce 2021?

Ať už se nám to líbí nebo ne,bude nadále lákadlem pro výrobce televizorů. Kromě většího počtu 8K TV můžeme očekávat také cenově dostupnější modely. První vlaštovkou byla řada Samsung Q700T z letošního podzimu. Stále lze ovšem předpokládat, že naprostá většina nově představených televizí (včetně high-endových modelů) bude nadále využívat rozlišení 4K.

Již třetím rokem se v televizích objeví standard HDMI 2.1. Letos se to neobešlo bez komplikací, takže nezbývá než doufat, že pro příští se rok se výrobci již poučí. Zatím nejaktivnější bylo LG, které nabídlo HDMI 2.1 ve všech svých LCD TV i OLED TV. Příští rok se možná objeví více kompatibilních televizí od Samsungu či Sony, ale také snad připojí další výrobci jako Panasonic nebo Philips, kteří dosud HDMI 2.1 ignorovali.

Ani rok 2021 nebude znamenat konec pro LCD TV. Tato technologie se dočká významné inovace v podobě podsvícení miniLED, které za panel umístí menší světelné diody než běžné LED. Díky tomu dojde ke zlepšení kontrastu a efektivnějšímu lokálnímu stmívání, které diváci poznají díky temnější černé. Své první miniLED TV by měly představit jihokorejské značky LG a Samsung. Otázkou zůstává, jak budou své televizory označovat (např. Samsung si zaregistroval řadu názvů včetně QLED+ nebo QLED Neo). Nové televizory s podsvícením miniLED by mohlo představit také čínské TCL, které technologii využívá od roku 2019.

I přes podobný název je microLED zcela odlišnou technologií od miniLED, neboť nepoužívá podsvícení, ale samosvítící diody z anorganického materiálu, které reprezentují jednotlivé pixely. Samsung již nevydržel čekání a představil nedávno první microLED TV , která zamíří na trh. Také Sony láká na nějakou inovaci , kterou by mohly být nové displeje microLED. V každém případě zůstane hlavním problémem této technologie vysoká cena.

Samsung Display vyvíjí novou technologii QD-OLED, se kterou se určitě pochlubí v nadcházejících týdnech. V televizorech od Samsung Electronics se ovšem s největší pravděpodobností neobjeví. Naopak Jihokorejci tuto technologii přenechají konkurenci, a tak by první QD-OLED TV mohlo představit Sony . Mezi zájemce o tento panel údajně patří také Panasonic a TCL, takže i tito výrobci by nás mohli začátkem roku překvapit.

OLED TV patrně v roce 2021 nečeká žádná revoluce, ale to neznamená, že by divize LG Display zanedbávala vývoj. Podle nedávných spekulací se můžeme těšit na panely s vyšším jasem, které se objeví v televizích od LG i dalších výrobců. Na trh by se měla dostat také první 83" OLED TV a více modelů 77" OLED TV.