Přehled: Všechny očekávané Star Wars filmy a seriály od Disney

Dnes fanoušci po celém světě oslavují Star Wars Day a při této příležitosti došlo nejen ke zlevnění počítačových her s touto franšízou, ale také k oznámení řady novinek od Disney. Ode dneška si mohou předplatitelé Disney+ pustit loňský snímek Star Wars: Vzestup Skywalkera (The Rise of Skywalker) a také první díl nové dokumentární série Disney Gallery: The Mandalorian, ve které budou mít možnost diváci nahlédnout do zákulisí úspěšného seriálu.

Disney se ovšem podělilo také o novinky, které se týkají chystaných pořadů ze světa Star Wars. Režisérem budoucího celovečerních filmu bude Taika Waititi a o jeden z připravovaných seriálů se postará Leslye Headland. Pojďme si při této příležitosti připomenout, jaké filmy nebo seriály si pro nás společnost chystá.

Nadcházející Star Wars filmy a seriály

Jeden z nadcházejících Star Wars filmů bude mít na svědomí novozélandský režisér a scénárista Taika Waititi, který je známý superhrdinským snímkem Thor: Ragnarok nebo komedií Králíček Jojo – za její scénář dokonce získal Oscara. Ani ve světě Star Wars ovšem není úplným nováčkem, neboť režíroval finále seriálu The Mandalorian. Na scénáři s ním bude spolupracovat Krysty Wilson-Cairns, která je spoluautorkou scénáře k filmu 1917. V tuto chvíli není jasné, kdy se tento Star Wars film dostane do kin, ale mohlo by se tak stát na konci roku 2022.



Druhou oznámenou novinkou je seriál, na kterém se jako showrunner, výkonná producentka a autorka scénáře bude podílet Leslye Headland. Právě ona je spoluautorkou úspěšného seriálu Ruská panenka (Russian Doll) z produkce Netflixu. O jejím novém počinu pro Disney víme jen to, že titul bude zaměřen na ženskou hrdinku či hrdinky a nebude nijak časově spojen s jinými filmy či seriály ze světa Star Wars.

Již dlouhou dobu víme, že autorem další trilogie Star Wars bude Rian Johnson, který byl režisérem a scénáristou snímku Poslední z Jediů (The Last Jedi). Nadcházející trilogie by se měla zaměřit na hrdiny a místa, které fanoušci dosud neznají.

Na jednom z budoucích projektů se podílí také Kevin Feige, prezident Marvel Studios. Žádné podrobnosti o tomto filmu ale zatím nemáme.

A jiný chystaný snímek bude mít pod palcem J.D. Dillard, který by nás podle některých zdrojů měl vzít na sithskou planetu Exegol. Není ovšem jasné, zda půjde o film pro stříbrná plátna nebo výhradně službu Disney+.

Spekuluje se také o dalších filmech, ale žádné kromě výše uvedených potvrzeny nebyly. Disney ovšem pracuje na několika dalších seriálech. V říjnu bude mít premiéru druhá řada úspěšné série The Mandalorian, ale ve vývoji je údajně také třetí řada. Kromě toho šéf Disney Bob Iger oznámil, že v následujících letech by se mohl objevit také spin-off k sérii The Mandalorian.

Dříve snad dorazí seriál Obi-Wan , který se ovšem zatím potýká s problémy, takže natáčení nejspíš začne v lednu 2021.

V příštím roce by se mohl objevit také spin-off k filmu Rogue One, který by měl mít formu televizního seriálu. Hlavní roli by si měl opět zahrát mexický herec Diego Luna.



Ceny souvisejících / podobných produktů: