Star Trek: přehled všech seriálů a filmů

Star Trek: Discovery | DIS: 5 řad (2017 – 2024)

Tvůrci se po více než 10 letech od posledního ST seriálu až příliš snažili o něco nového, protože v mnoha ohledech to, co dříve fungovalo a kvůli čemu si Star Trek získal svou popularitu, zde zbytečně změnili. Jako příklad si uveďme, co provedli s Klingony ve snaze je udělat divácky přitažlivější. Nejen že změnili jejich vzhled, ale také způsob chování, přitom zrovna Klingoni byli v předchozích seriálech a filmech snad nejvíce propracovanou cizí rasou, která žádnou změnu nepotřebovala. Pokud bylo potřeba nabídnout něco nového a neokoukaného, mohli se zaměřit na nějakou novou rasu namísto toho, aby měnili něco, co pomáhalo Star Trek definovat už od jeho počátku. Stačilo už to, že v původním seriálu TOS, u kterého ještě nebyly moc dobré možnosti efektů a masek, vypadali Klingoni jako lidé.

Další věc je, že se děj nezaměřuje primárně na kladnou postavu kapitána lodi, ale na prvního důstojníka Michael Burnham, která hned na začátku neuposlechne přímý rozkaz a provede na lodi vzpouru. Nebo že loď USS Discovery používá technologii pro cestování vesmírem, o které nebyla nikdy v žádném dřívějším seriálu nebo filmu ani zmínka a představuje něco tak exotického a měnícího parametry hry, že vůbec nepůsobí věrohodně naprosto utajená existence něčeho takového a to, že i přes všechny následující události by se Federace vědomě vzdala snahy o rozvoj a další využívání této technologie. Na 1. řadu byla tak negativní zpětná vazba od fanoušků ST, že si tvůrci uvědomili, že se jim to opravdu nepovedlo a v rámci 2. řady se vrátili ke kořenům ST – velení USS Discovery dočasně převzal kapitán Pike pocházející z USS Enterprise, kterého pak doplnil i jeho vědecký důstojník Spock. V obou případech se do těchto rolí povedlo najít herce, kteří své postavy zvládli na výbornou a s lodí USS Discovery i její původní posádkou udělali tvůrci na konci 2. řady to nejlepší, co mohli – uklidili je 900 let do budoucnosti s tím, že na existenci lodi a její posádky bylo uvaleno přísné informační embargo. A další řady ST: Discovery tak vypráví příběhy odehrávající se až v daleké budoucnosti, kde ta loď už s ničím nekoliduje. Taky řešení :-)

Těch věcí, co mi na tomto seriálu jako dlouhodobému fanouškovi Star Treku vadí, je zkrátka celá řada. Na seriálu je nejlepší to, že na základě jeho 2. řady vznikl výborný spinoff Strange New Worlds s kapitánem Pikem a mladým Spockem, u kterého se právě teď vysílá 2. řada.