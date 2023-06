Dnes startuje 2. řada seriálu Star Trek: Strange New Worlds

Když se v roce 2019 v rámci 2. řady seriálu Star Trek: Discovery poprvé objevil Anson Mount coby Christopher Pike, kapitán lodi USS Enterprise (NCC-1701), působil na mě jako zjevení, jelikož mu tato role charismatického, klidného a rozumného velitele opravdu výborně sedla a byl to velký rozdíl oproti 1. řadě, z které jsem měl jako mnozí jiní fanoušci Star Treku z vícero důvodů dost rozpačité dojmy. O několik episod později jej doplnil i mladý vědecký důstojník Spock, kterého také velmi dobře ztvárnil herec Ethan Peck.

Po odvysílání měla tato 2. řada právě díky začlenění těchto postav tak pozitivní ohlasy, a to zejména z řad dlouhodobých fanoušků Star Treku, že se tvůrci rozhodli vytvořit spinoff se zaměřením právě na posádku USS Enterprise pod velením kapitána Christophera Pikea , kterého doplní:





Vznikl tak seriál Star Trek: Strange New Worlds (ST: SNW), jehož 10 episod 1. řady se vysílalo od 5. 5. do 7. 7. 2022. Mezi fanoušky měl enormní úspěch díky tomu, že jej jeho tvůrci pojali jako návrat ke kořenům, a to nejen z hlediska koncepce jednotlivých episodických příběhů (tzn. už nešlo o 1 dějovou linku, která by se postupně rozvíjela v rámci celé řady), ale také důrazem na příběhové zápletky a dialogy, aneb co se v jednotlivých episodách řešilo a jakým způsobem. A nelze opomenout, že na konci poslední episody jsme se také setkali s mladým kapitánem Kirkem v době několik let před tím, než se ujal velení USS Enterprise.

Ještě před počátkem vysílání 1. episody se tvůrci rozhodli, že vznikne i druhá řada. A dnes už víme, že bude následovat minimálně i 3. řada. Pojďme si tedy přiblížit, na co se můžeme těšit v 2. řadě, která dnes startuje na streamovací službě Paramount+ (jednotlivé episody budou vysílané vždy ve čtvrtek v týdenních intervalech):





Na co se můžeme těšit?

Oficiální trailer:

Oficiální teaser:





Čím je vlastně ST: SNW tak zajímavý?

Pokud Vás zajímá, proč má ST: SNW tak pozitivní ohlasy i v řadách dlouhodobých fanoušků, což nebývá u nových zpracování obvyklé, doporučuji zkouknout následující rozbor, který to podle mě dobře vysvětluje (pro úplnost je třeba dodat, že vznikl v roce 2021 na základě předběžných informací a toho, co bylo možné vidět v 2. řadě ST: Discovery ještě před zveřejněním 1. řady ST: SNW v roce 2022):