Příchod HBO Max do Česka je na spadnutí. Jaké ceny a tarify čekat?

Zatímco termín příchodu Disney+ do České republiky zůstává stále nejasný, v případě HBO Max se téměř jistě dočkáme ve druhé polovině roku 2021. Spolu s tím skončí také současné služby HBO GO a HBO OD (pro zákazníky televizních operátorů). Z dostupných indicií můžeme soudit, že spuštění HBO Max v ČR je na spadnutí. Podle informací, které webu TVFreak.cz zaslal jeden ze čtenářů, si firma nyní oťukává tuzemské zákazníky v průzkumu veřejného mínění. Internetová anketa údajně obsahuje řadu otázek, které naznačují možné ceny a nabídky tarifů.

„HBO Max přichází do České republiky a zcela nahradí aktuální službu HBO GO. HBO Max spojuje veškerý obsah HBO GO s ještě širší škálou dostupných titulů a novou produkcí HBO Max Originals. Všechny jsou k dispozici na zcela nové platformě, která díky funkcím v uživatelsky přívětivém rozhraní nabízí ničím nerušený zážitek,“ představuje firma tuto novinku na screenshotech, které jsme obdrželi. Kromě toho láká také na domovskou obrazovku s personalizovanou nabídkou obsahu, profily pro jednotlivé členy domácnosti (včetně dětských profilů s nastavením věkového omezení) nebo streamy ve 4K rozlišení.

Náhled do americké verze HBO Max

Diváci budou mít k dispozici o bezmála 70 % větší nabídku obsahu. Kromě filmů a seriálů, které znají z HBO GO (včetně původní produkce HBO), budou mít možnost sledovat HBO Max Originals – filmy a seriály vytvořené právě pro tuto streamovací platformu. Počítá se také s produkcí společností jako Warner Studios, New Line Cinema nebo Cartoon Network. Naopak se souběžnou premiérou filmů v kinech a na internetu se v Evropě dle dřívějších informací nepočítá. Pokud se jedná o cenu, průzkum měl zmiňovat částky od 139 Kč do 229 Kč. Nejedná se nejspíš o finální cenu. Firma se nejspíš snažila zjistit, kolik jsou diváci ochotni zaplatit i ve srovnání s konkurenčními platformami.

V každém případě se zdá, že k masivnímu zdražení proti současnému předplatnému nedojde a streamovací služba od HBO nejspíš zůstane levnější než Netflix (aktuálně stojí od 199 Kč do 319 Kč podle tarifu). Na rozdíl od HBO GO by diváci mohli získat možnost vybírat z několika tarifů, které byly údajně označeny jako Mobile, Basic a Standard. Všechny tarify by měly být bez reklam a omezení obsahu, ale s následujícími rozdíly:



Mobile Basic Standard Počet profilů 5 5 5 Počet streamů 1 1 3 Rozlišení SD HD/4K HD/4K Sledování na PC ne ano ano Sledování na mobilu/tabletu ano ano ano Zdroj: vlastní

