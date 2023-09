O 1,4 mil. Kč levnější: LG uvedlo menší 118" verzi Micro-LED televize Magnit

LG rozšiřuje nabídku svých televizí Micro-LED řady Magnit. Ta zahrnuje už tři modely. Dosud nejlevnější verzí byla

rozšiřuje nabídku svých televizířady. Ta zahrnuje už tři modely. Dosud nejlevnější verzí byla 136" (345cm) varianta za 300 tisíc USD, což je dnes zhruba 6,8 milionu Kč. Opravdu tedy nejde ani o trochu levnou legraci. Jako první byla ale v této řadě představena ještě větší 163" (414cm) verze a nedávno dokonce i 8K varianta s 272" (691cm) úhlopříčkou . Nyní tu máme dalšího zástupce této řady, který míří do trochu nižších cenových hladin. Zázraky ale nečekejte. Úhlopříčka se zkrátila na 118", což znamená 300 cm.

Tento model si zachovává rozlišení 4K a je kompatibilní např. s přídavnými reproduktory Bang&Olufsen Beolab 50. Micro-LED je LCD technologií, která má výhody OLED displejů, jako je vysoký kontrast, a to díky podsvícení v každém pixelu, přitom ale netrpí na typické neduhy OLEDů. Bohužel kvůli cenám je to stále jen produkt spíše na papíře než něco, co by měli lidé už alespoň trochu běžně v domácnostech. Ona totiž i ta 118" varianta vyjde na velmi vysokých 237 tisíc USD (5,4 mil. Kč).