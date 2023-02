Netflix snížil ceny předplatného ve 30 zemích, místy až o 50 %

Netflixu se poslední dobou už moc nedaří navyšovat svou uživatelskou základnu (byť za poslední čtvrtletí se povedlo zvrátit pokles a 7,6 mil lidí navíc není nízké číslo). Trochu doufá v jeho

se poslední dobou už moc nedaří navyšovat svou uživatelskou základnu (byť za poslední čtvrtletí se povedlo zvrátit pokles a 7,6 mil lidí navíc není nízké číslo). Trochu doufá v jeho levnější plán s reklamami , kde chce uživatele ideálně později překlopit na plnou platbu, na druhou stranu zahajuje boj proti neoprávněnému sdílení účtů mimo domácnost, což může na jednu stranu vést k navýšení příjmů, pokud lidé opravdu začnou platit za účty navíc, nebo naopak i k poklesu, pokud se rozhodnou jít raději jinam. Poměrně nečekaným krokem je ale to, že po mnoha zdražováním nyní přistupuje ke zlevňování.

Týká se to více než 30 zemí skoro po celém světě, např. některých zemí v Asii, Latinské Americe, Subsaharské Africe, Středním východě a dokonce i menšího počtu zemí v Evropě. Nejásejte však, my to nejsme a slevy se týkají např. Slovinska, Chorvatska a Bulharska. USA, Austrálie a většina Evropy se musí spokojit se stávajícími cenami. Hovoří se o tom, že ve většině zemí, kterých se dotkly slevy, šla cena dolů o plus minus 20 %, nicméně v některých případech to bylo dokonce o 50 %.