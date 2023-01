Netflix s reklamami zatím moc nezabodoval, firma slibuje zlepšení

Streamovací služby vyřešily nejpalčivější problém distribuce obsahu, aby ho bohužel zase zavedly zpátky v jiné podobě. Idea toho, že pod jednou službou bude mít uživatel přístup k takřka veškerému obsahu daného typu, stála za úspěchem Spotify na poli hudby. V případě videa je to ale problém. Služby mají čím dál tím více vlastního exkluzivního obsahu, což ale současně znamená, že chcete-li vidět různý obsah různých služeb, nedoplatíte se. Jedním z řešení jsou levnější plány dotované reklamami, kdy je finančně stravitelnější si platit více služeb najednou.takto zavedl svůj plánod listopadu loňského roku . Nevypadá to však, že by byl nějak úspěšný. Od listopadu, kdy byl Basic with Ads zaveden, totiž tento plán tvořil jen 9 % z nových registrací (podle firmy Antenna).