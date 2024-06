Netflix prý zvažuje pro Asii a Evropu bezplatný plán financovaný pouze reklamami

Dá se očekávat, že množství reklam významně stoupne nad dnešní úroveň plánu Basic with Ads, kolik by to ale mělo být, to není jasné (tady je nutné podotknout, že stále není jisté ani to, že se tento bezplatný plán vůbec objeví). Spekuluje se, že by se novinka mohla objevit ve vybraných zemích Asie a Evropy, kde by něco takového mohlo mít smysl. Tyto informace mohou mít souvislost i s tím, že Netflix se chce stát reklamní platformou, tedy v podstatě být konkurencí Googlu, který má podobný model se svou sítí YouTube. Ještě připomeňme, že Netflix už podobný bezplatný plán měl, a to konkrétně v Keni v aplikaci pro Android. Projekt však po roce ukončil.