Netflix plánuje herní cloudovou službu a má 55 her ve vývoji

Hry a, to je poslední dobou často zmiňované téma. I když v tomto odvětví streamovací služba zatím nějak velkou díru do světa neudělala, nevypadá to, že by chtěla polevit. Právě naopak. Zatímco Google svou Stadii po neúspěchu odpískal , Netflix to chce vzít za lepší konec a nemít hry jako samostatné předplatné, spíše půjde o přidanou hodnotu, která má přitáhnout uživatele k Netflixu a být argumentem, proč ho zvolit místo těch konkurenčních. O cloudové herní službě se mluví minimálně od července minulého roku, kdy do Netflixu přišel Mike Verdu . Ten už má za sebou historii ve firmách Zynga, Facebook nebo EA Mobile.

Hry mají být něčím, co udrží uživatele u Netflixu trochu déle, a prozatím to vypadá, že se to částečně i daří. Streamovací služba si je ale vědoma toho, že jde o cestu na dlouhé roky. Prozatím totiž hry Netflixu hraje denně méně než 1 % jejích uživatelů. Firma oznámila, že má ve vývoji okolo 55 her včetně takových, které budou založeny na filmovém/seriálovém obsahu služby. Zatímco byznys model má být odlišný od toho, který měla např. Google Stadia, výhoda možnosti hraní na nejrůznějších platformách by měla být s ostatními cloudovými službami společná a Verdu říká, že je to něco, co by se v budoucnu mělo stát přirozeným. Vedle studia ve Finsku Netflix otevírá i další studio v Kalifornii. To vede Chacko Sonny.