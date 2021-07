Netflix asi uvede streamování her: Přichází Mike Verdu ze Zyngy, FB a EA Mobile

streamování nebude zdaleka už jen záležitostí pro pasivní konzumování obsahu, jako je hudba nebo filmy/seriály. Na Netflixu už máme interaktivní seriály, kdy si sami můžete vybírat, jak se bude děj dále odehrávat. Máme zde i streamování her jako Apple Arcade, Google Stadia, GeForce Now nebo Xbox Cloud Gaming, podobně tak se do cloudu přesouvá i samotný operační systém jako

Doba se mění vypadá to, ženebude zdaleka už jen záležitostí pro pasivní konzumování obsahu, jako je hudba nebo filmy/seriály. Nauž máme interaktivní seriály, kdy si sami můžete vybírat, jak se bude děj dále odehrávat. Máme zde i streamování her jako Apple Arcade, Google Stadia, GeForce Now nebo Xbox Cloud Gaming, podobně tak se do cloudu přesouvá i samotný operační systém jako Windows 365 . A právě výše zmíněný Netflix možná chystá další novinku.

Představitelé streamovací služby totiž potvrdili, že jejich řady rozšiřuje Mike Verdu. Ten pracoval např. v mobilních herních společnostech Zynga, EA Mobile nebo v poslední době ve Facebooku na VR hrách. Z toho se dá usuzovat, že by Netflix mohl rozšiřovat množství interaktivního obsahu o hry. Zatím není jasné jakého typu, ani jak se budou ovládat. Také zatím nevíme, jak se to projeví na ceně předplatného (zda půjde o separátní službu, včlení se do Netflixu, bude balíček obou služeb,...?). Každopádně, pokud bude herní streamování na Netflixu oznámeno, neměli bychom už být příliš překvapeni.

