Netflix založil ve Finsku vlastní herní studio

Streamovací služba Netflix v poslední době snaží rozjet byznys i v mobilních hrách. Zatím to ale může vypadat poněkud nekoncepčně, protože hry jsou k dispozici zdarma předplatitelům Netflixu a nedá se moc předpokládat, že tahákem k předplacení služby budou právě hry. Netflix si ale patrně postupně připravuje půdu pro něco většího. V minulosti koupil už tři herní studia Next Games, Night School Studio a Boss Fight Entertainment. Ani tím však nekončí a nyní zakládá své vlastní herní studio v Helsinkách ve Finsku.



Povede ho Marko Lastikka, který už pracoval v herních studiích Electronic Arts nebo Zynga. Přestože prozatím Netflix rozjíždí mobilní hry, spekuluje se nad tím, že by mohl chtít spustit streamování her (cloud gaming). Ostatně je to streamovací služba pro filmy a seriály, má s tím zkušenosti, tak proč ne hry? Navíc se ukazuje, že zatímco se společnost snaží šetřit na jiných místech, v případě her (které se dosud nijak zvlášť pozitivně na finanční situaci Netflixu neprojevily), jsou předmětem snah Netflixu o další rozšiřování a nikoli o omezování.