Hraní v Dolby Vision realitou. Funkci testují majitelé nových Xboxů

Nová generace herních konzolí od Microsoftu přichází s relativně rozsáhlou podporou formátů HDR , a to včetně prémiového Dolby Vision. Dosud byl formát k dispozici pouze v aplikacích pro streamování videa, jako je Netflix, ale při představení Xboxů bylo Microsoftem přislíbeno, že se podpora dostane i do her. Xbox Series X a Series S tedy jako první na světě umožní hraní v Dolby Vision (dosavadní konzole i PC spoléhají na méně pokročilý formát HDR10). A nyní mohou hráči tuto funkci poprvé otestovat, neboť podpora Dolby Vision ve hrách se dostává uvedené konzole Xbox. Zatím pouze v rámci programu Insiders, a to pro členy testovací skupiny Alpha.