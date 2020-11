HDR na PS5 a Xbox Series X/S: Jak je to s podporou HDR10, HDR10+ a Dolby Vision?

Fanoušci netrpělivě vyhlížejí novou generaci herních konzolí od Sony nebo Microsoftu. Do zahájení prodeje totiž nezbývá mnoho času. I mnozí z těch, co si některou z připravovaných konzolí již předobjednali, ovšem stále tápu, jak to bude s podporou HDR. Modely PlayStation 5 a Xbox Series X jsou totiž sice připraveny na vysoký dynamický rozsah, ale situace zůstává i pár dnů před uvedením na trh docela nepřehledná. Ani jeden z výrobců totiž nezveřejnil jasné shrnutí, jak je to s podporu HDR na jeho nové konzoli.

Web FlatpanelsHD.com získal a shromáždil všechny dostupné informace o HDR na herních novinkách od Sony a Microsoftu. Obě konzole budou podporovat základní formát HDR10, který můžeme znát z televizorů. Nezáleží přitom, zda se jedná o použití ve hrách, UHD Blu-ray discích nebo aplikací pro streamování videa, jako jsou Netflix, Disney+ nebo YouTube. Kromě toho se ovšem hovoří o podpoře tzv. prémiových formátů HDR, které využívají dynamická metadata pro vylepšení jednotlivých snímků obsahu.

Microsoft potvrdil, že Xbox Series X bude podporovat Dolby Vision pro hry a streamované video. V případě her se jedná o úplnou novinku, stávající generace konzolí ani počítače totiž nepodporují hry s Dolby Vision. Tato funkce se proto objeví až příští rok prostřednictvím aktualizace firmwaru. Zatím ovšem nepadlo ani slovo o Dolby Vision na UHD Blu-ray discích. Pokud by Microsoft vynechal podporu tohoto formátu, mohlo by to znamenat čáru přes rozpočet pro zákazníky, kteří chtěli konzoli využívat také jako UHD Blu-ray přehrávač.

Microsoft se také zmínil, že Xbox Series X je kompatibilní s HDR10+, dalším prémiovým formátem. Výrobce ovšem zapomněl dodat, pro jaký obsah bude HDR10+ k dispozici. Sony pro jistotu nezveřejnilo vůbec žádné informace o podpoře prémiových formátů. Je tedy dost možné, že PlayStation 5 nebude podporovat Dolby Vision ani HDR10+. Především v případě Dolby Vision je to dost nepřekvapivé, neboť Sony tento formát běžně nabízí ve svých televizorech. Naopak absence HDR10+ zase tolik nepřekvapí, neboť japonský výrobce tento formát ignoruje i v jiných produktech.





Podpora HDR formátů na PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S

HDR10 HDR10+ Dolby Vision

Hry Aplikace Blu-ray Hry Aplikace Blu-ray Hry Aplikace Blu-ray PlayStation 5 ✓ ✓ ✓ × × × × × × PlayStation 5 Digital Edition ✓ ✓ × × × × × × × Xbox Series X ✓ ✓ ✓ ? ? ? ✓ ✓ ? Xbox Series S ✓ ✓ × ? ? ✓ ✓

