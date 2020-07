Xiaomi vstoupilo na trh s OLED televizemi. Přivítejte Mi TV Lux

Xiaomi se během pár let dostalo mezi největší výrobce televizorů na světě, a to především díky cenově dostupným modelům. V poslední době se ovšem čínský výrobce snaží více prosadit také v prémiovém segmentu. Po dražších QLED TV nebo 98palcové LCD TV přichází dlouho očekávaná OLED TV, kterou Xiaomi připravuje již od loňského roku. Jedná se zároveň o prvního zástupce nové Xiaomi Mi TV Master Series, ve které bychom měli vídat v budoucnu další prémiové televizory. Novinka, která se objevuje také pod označením Xiaomi Mi TV Lux, vsází na úhlopříčku 65 palců a panel od LG Display se 4K rozlišením. O vylepšení obrazu se stará umělá inteligence a výrobce tuto technologii nazval Xiaomi AI Master for Picture.

Mezi další přednosti televizoru patří obnovovací frekvence 120 Hz, kterou ocení především majitelé herních konzolí. Pro ně si výrobce připravil také rozhraní HDMI 2.1, které umožňuje používat ALLM (automatický režim s nízkou latencí), VRR (variabilní obnovovací frekvenci) nebo eARC (vylepšený zpětný zvukový kanál). Nebylo ovšem potvrzeno, zda výrobce použil HDMI 2.1 s plnou propustností, nebo došlo k nějakému omezení (např. jako v případě letošních televizí od LG).

Použití OLED panelu přinese kvalitnější kontrast, barvy i jas ve srovnání s LCD. Výrobce se konkrétně zmiňuje o maximálním jasu 1 000 nitů, 10bitové barevné hloubce a 98,3% pokrytím barevného prostoru DCI-P3. Nechybí podpora všech významných formátů vysokého dynamického rozsahu včetně HDR10, HDR10+, HLG a Dolby Vision. Připravena je také technologie MEMC pro plynulejší obraz, ale snad s možností deaktivace, kterou jistě využijí hlavně filmoví fanoušci.

Přístup k aplikacím i chytrým funkcím zajišťuje operační systém MIUI TV založený na Androidu, který využívá uživatelské rozhraní Patchwall známé i z jiných televizorů od Xiaomi. Aby byl systém dostatečně plynulý, použil výrobce čtyřjádrový procesor MediaTek MTK9650 s grafickým akcelerátorem Mali-G52 MC1. K dispozici je také 3GB operační paměť a 32GB vnitřní úložiště.

Kromě kvality obrazu byl při návrhu nové OLED TV ve středu pozornosti také zvuk. I v tomto případě by se měla o vylepšení starat umělá inteligence (Xiaomi AI Master for Audio), která rozpozná druh přehrávaného obsahu a přizpůsobí tomu nastavení. Xiaomi také do svého televizoru integrovalo 65W audio systém zahrnující devět reproduktorů a subwoofer. Připravena je také technologie prostorového zvuku Dolby Atmos.

Xiaomi Mi TV Lux se začne prodávat již zítra, ale pouze na čínském trhu. Cena byla stanovena na 12 999 juanů (43 000 Kč bez DPH), což je vzhledem k parametrům velmi příznivá částka. Dostupnost na evropských trzích zatím nebyla potvrzena.

Ceny souvisejících / podobných produktů: