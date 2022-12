Warhammer 40,000 zamíří na Amazon s Henry Cavillem

Henry Cavill, kterého známe např. z Netflixu z role seriálového Zaklínače. Tam ale po třech sezónách skončil a

Streamovací služba Amazon Prime bude mít další argument, proč si předplatit právě tuto službu. Se svým dalším projektem tu zamíří, kterého známe např. z Netflixu z role seriálového Zaklínače. Tam ale po třech sezónách skončil a nahradí ho Liam Hemsworth . To mu mělo umožnit věnovat se natáčení dalšího dílu filmového Supermana, to ale nakonec moc dobře nedopadlo. Šéf DC Universe, James Gunn, se totiž nechal slyšet jen pár dní poté, co Cavill oznámil konec se Zaklínačem, že DCU nehodlá pokračovat v dalším filmu o Supermanovi s Cavillem, ale že se chce soustředit na mladší období života Clarka Kenta. Pro Cavilla tak není ve filmu místo.

To si ale našel někde jinde. Jako velký počítačový a herní fanoušek miluje spoustu klasických her a mezi nimi je i Warhammer 40,000. A právě prostředí tohoto světa se stane základem nové série na streamovací službě Amazon Prime. Ta už si vyjednala licenci od majitele autorských práv, společnosti Games Workshop (GAW). Cavill se k celé záležitosti vyjádřil tak, že Warhammer miloval už od dětských let, což dělá tuto příležitost hodně významnou, je to pro něj čest, ale také velká zodpovědnost. Na sérii bude vedle Cavilla, GAW a Amazon Studios spolupracovat také společnost Vertigo Entertainment. Kdy se objeví první plody této spolupráce, to zatím těžko tušit. Projekt je v úplně počínajících fázích, ostatně se teprve jen začal hledat někdo, kdo sérii napíše.