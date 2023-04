The Marvels mají první trailer, do kina půjdou 10. listopadu

Marvel Cinematic Universe (MCU) bude letos obohacen o několik nových filmů. V příštím měsíci to budou Strážci Galaxie 3, dále by se pak 10. listopadu měl dostat do kin i film. Film bude kombinovat tři ženské hrdinky. Tou první je Carol Danvers (Brie Larson) z filmu Captain Marvel , další bude Kamala Hman (Iman Vellani) z Ms. Marvel a Monica Rambeau (Tyonah Parris).