Star Wars: The Rise of Skywalker zneužíván k šíření malwaru

Stejně jako se to stávalo v minulých letech např. s Game of Thrones , tak i nejnovější sci-fi filmje velkým rizikem pro ty, kteří nechtějí zaplatit za jeho návštěvu v kině, ale chtějí ušetřit jeho stažením z pirátských stránek. Ty totiž mnohdy místo filmu vedou k nejrůznějšímu malwaru, který se naopak lidem může ve finále pořádně prodražit, a to ať už třeba infekcí ransomwarem, který požaduje výkupné, nebo jinou formou viru, který např. získá přihlašovací údaje k jiným službám uživatele.