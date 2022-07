Samsung už dosáhl 85% výtěžnosti u výroby panelů QD-OLED

Samsung ohlásil ukončení výroby panelů typu LCD s tím, že se bude soustředit na

Je to zhruba měsíc, coohlásil ukončení výroby panelů typu LCD s tím, že se bude soustředit na modernější QD-OLED . Dosavadní čísla spojená s těmito panely jsou navíc pro společnost dost povzbudivá. Zatímco v loňském listopadu byla výtěžnost jejich výroby jen 50 %, tu se povedlo zvýšit rychleji, než se čekalo, a už nyní dosahuje velmi slušných 85 %. Pro Samsung to také znamená větší jistota v jednání se zákazníky, kterými jsou např. Sony nebo Dell. Ten první je chce pro chytré televize, druhý pak pro herní monitory.

Najevo vyšlo také to, že prodeje menších a středních panelů se za první polovinu tohoto roku meziročně zvýšily o 10 % (proti první polovině loňského roku). Stinnou stránkou je akorát to, že trh s telefony zažívá značný útlum, a i pro ně Samsung vyrábí displeje. Jinak by nárůsty produkce mohly být výraznější. Pokud jde o ohebné displeje OLED pro telefony, tam má Samsung 85,9% tržní podíl. Hovoří se o tom, že skládací telefony tvořily v prvním čtvrtletí roku trh o objemu 2,22 mil. kusů, což je meziročně o 571 % více.