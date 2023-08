Samsung uvádí 98" televizi Neo QLED 8K QN990C s panelem od TCL

Společnost Samsung představila novou 8K chytrou televizi Neo QLED QN990C (přesněji QE98QN990C) spadající do série QN990C (není moc jasné, jak a zda vůbec se kromě úhlopříčky liší od řady QN900C, která se skládá z 65", 75" a 85" modelu). Novinka je vybavena LCD (nikoli OLED) panelem, který má však Mini-LED podsvícení, které se stará o lokální změny jasu pro zlepšení kontrastu. Operačním systémem je Tizen, o ozvučení se pak stará audio systém 6.4.4 s výkonem 120 W a podporou Dolby Atmos.



Zatím nevíme, kdy se novinka objeví v Evropě, nicméně v Jižní Koreji vyjde na 49,9 mil. wonů, což je v přepočtu 840 tisíc Kč. Pro zajímavost, stávající 85" varianta u nás vyjde na 270 tisíc Kč a dostupnost menší varianty napovídá, že by se to možná mohl objevit i větší bráška. Zajímavostí ohledně televize je i to, že panel si nevyrábí samotný Samsung, který před rokem skončil s výrobou LCD panelů pro TV , postarala se o něj totiž čínská společnost TCL CSOT.