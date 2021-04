Poslední aktualizace PS5 vyřešila problém s hraním na Samsung QLED TV

Od středy lze stahovat první velkou aktualizaci PS5 . Sony na svém blogu uvedlo, že obsahuje několik novinek včetně zálohování her na externí úložiště USB nebo rozšíření sociálních funkcí. Nový firmware ovšem ukrývá několik dalších vylepšení, o kterých se japonský výrobce nezmínil. Přitom mohou být pro některé hráče mnohem důležitější. První novinku ocení majitelé QLED TV od Samsungu . Aktualizace totiž vyřešila problém, kvůli kterému nebylo možné používat rozlišení 4K v kombinaci s obnovovací frekvencí 120 Hz a vysokým dynamickým rozsahem (HDR).

V praxi to vypadalo tak, že si hráč musel vybrat, zda chce použít vstup ve 4K120 bez HDR, nebo 4K60 s HDR. Problém byl zaznamenán na QLED TV s rozhraním HDMI 2.1 včetně sérií Q70T, Q80T, Q85T, Q90T, Q95T, Q900R a Q950T. Mohlo by se tedy zdát, že problém byl na straně Samsungu. To ovšem patrně nebyla pravda, protože v kombinaci s konkureční konzolí Xbox Series X/S nebyl podobný problém zaznamenán. Tuto skutečnost potvrdila nová aktualizace PS5, která chybu s černou obrazovkou odstranila. Hráči na sociálních sítích a diskuzních fórech se proto oprávněně radují, že si konečně mohou zahrát ve 4K120 s HDR.





Automatické přepínání PS5 mezi HDR a SDR

Další chvályhodná funkce PS5 v novém firmwaru, o které se Sony překvapivě nezmínilo, potěší tentokrát majitele televizorů všech značek. Konzole nové generace dosud převáděla veškerý obsah do HDR. A to i v případě, kdy nebyl připojen kompatibilní televizor nebo hra nepodporovala vysoký dynamický rozsah. Výsledkem bylo, že některé tituly vypadaly na obrazovce jinak, než zamýšleli jejich tvůrci. Pokud to tak uživatel nechtěl, musel měnit nastavení pro konkrétní tituly. Sony ovšem vyslyšelo zpětnou vazbu a přidalo nové nastavení, díky kterému PS5 konečně dohání svého předchůdce PS4.

Ve výchozím nastavení zůstává HDR aktivní, proto musíte přejít do Nastavení – Obrazovka a video – Video výstup – HDR, kde lze přepnout výstup. Jak ovšem uvádí web FlatpanelsHD, řešení zatím není dokonalé. Nastavení SDR/HDR totiž zůstane aktivní i po vypnutí hry a návratu na domovskou obrazovku. Stejně tak některé aplikace (např. Netflix) se nadále spouští s vynuceným HDR.

