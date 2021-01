Netflix v lednu 2021: nové seriály a filmy z originální produkce

Do nového roku můžete vstoupit s novými originály Netflixu. Oblíbená streamovací služba si připravila desítky titulů, které budou mít premiéru v průběhu celého měsíce. Mimořádně bohatá je nabídka dokumentů, mezi kterými nebudou chybět ani Dějiny nadávání s Nicolasem Cagem . V jiném dokumentu se dozvíte o historii drogy crack v 80. letech. Pokud jste si dali novoroční předsevzetí, pomohou vám zase dokumenty o minimalismu nebo meditaci. Z filmových premiér stojí za zmínku intimní drama Střípky ženy nebo akční sci-fi z blízké budoucnosti Za čárou. Ze seriálů bude další řadou pokračovat akční komedie Cobra Kai nebo animák pro dospěle Rozčarování od Matta Groeninga.

1. ledna

Domov jako ze sna: 2. řada (Dream Home Makeover: Season 2) – Netflix Original

Svým jedinečným stylem plní Shea a Syd z ateliéru Studio McGee různým rodinám sny o dokonalém bydlení podle jejich představ.



Velký průvodce meditací (Headspace Guide to Meditation) – Netflix Original

Headspace představuje příjemně animovaný pohled na výhody meditace a nabízí techniky a instrukce, abyste se do toho mohli pustit i vy.



The Minimalists: Méně je teď a tady (The Minimalists: Less Is Now) – Netflix Documentary

Dlouholetí přátelé Joshua Fields Millburn a Ryan Nicodemus udělali z minimalismu celosvětové hnutí a ukážou vám, jak se i s málem dá žít mnohem líp.



Monarca: 2. řada (Monarca: Season 2) – Netflix Original

Ana María se po 20 letech vrací do Mexika a přetahuje se o vládu nad obří rodinnou firmou na výrobu tequily, kterou ohrožuje korupce a různá tajemství.



Co se stalo s panem Čcha? (What Happened to Mr. Cha?) – Netflix Film

Herec, který má vrchol kariéry dávno za sebou, se upíná ke svojí zašlé slávě. Díky nečekané události si ale uvědomí, kým se ve skutečnosti stal.







2. ledna

Šlápni na to! (Børning 3) – Netflix Film

Nevěsta zatáhla před svatbou za záchrannou brzdu a Roy přijímá výzvu od nové soupeřky. O svoji drahou bude závodit na pověstném okruhu Nürburgring v Německu.



5. ledna

Gábinin kouzelný domek (Gabby’s Dollhouse) – Netflix Family

Roztomilé čičinky, ztřeštěné nápady a nenapodobitelná kouzla! Milovnice koťat Gábi a její věrný parťák Pandy už na vás čekají s hromadou úžasných kočičích dobrodružství.

Dějiny nadávání (History of Swear Words) – Netflix Original

Nicolas Cage uvádí zábavný a pěkně sprostý seriál o historii a dopadech některých z nejznámějších anglických vulgarismů. Tohle jste o neslušných slovech určitě nevěděli!



Nailed it!: Mexiko: 3. řada (¡Nailed It! México: Season 3) – Netflix Original

Zábavné pokusy amatérských pekařů o napodobení složitých pekařských a cukrářských výrobků v soutěži o finanční odměnu teď míří do Mexika.







6. ledna

Ratones Paranoicos: The Band that Rocked Argentina – Netflix Film

Nezkrotní Ratones Paranoicos, nejdéle hrající argentinská rocková kapela, jsou během vyprávění příběhu představeni na historických koncertech a záběrech ze zákulisí..

Přežít svoji smrt (Surviving Death) – Netflix Documentary

Co se s námi stane po smrti? Dokumentární seriál o výzkumu takzvaných prožitků blízké smrti, lidech, kteří je zažili, o reinkarnaci i o paranormálních jevech.



Tony Parker – Poslední pokus (Tony Parker: The Final Shot) – Netflix Documentary

Film o životě a kariéře Tonyho Parkera, ze kterého se díky jeho odhodlání stal pravděpodobně nejlepší francouzský basketbalista.







7. ledna





Střípky ženy (Pieces of a Woman) – Netflix Film

Po tragickém domácím porodu se musí vyrovnat s návalem emocí i velkým smutkem a najít cestu zpátky ke svému partnerovi i rodině.







8. června

Cobra Kai, 3. řada (Cobra Kai: Season 3) – Netflix Original

Pár desítek let po turnaji, který jim změnil život, na sebe znova narazí soupeři Johnny a Daniel. Další pokračování série filmů „Karate Kid“.

Charming – Netflix Film

V předvečer svých 21. narozenin musí zbožňovaný princ najít svou spřízněnou duši, než kouzlo vezme z jeho království veškerou lásku.



Kroniky Idhunu: 2. řada (The Idhun Chronicles: Part 2) – Netflix Anime

Chlapec, který náhle přišel o rodiče, bojuje s jejich vrahem, aby zachránil planetu, a objeví při tom nový svět plný nebezpečí i zázraků.



Nejdrsnější věznice světa: 5. řada (Inside the World’s Toughest Prisons: Season 5) – Netflix Original

Investigativní novináři se dobrovolně nechají zavřít do těch nejhorších světových věznic, kde vládne strach a brutalita.



Lupin – Netflix Original

Zloděj gentleman Assane Diop se ve šlépějích Arsèna Lupina vydává pomstít příkoří, které jeho otci způsobila jedna bohatá rodina.



Silák Bheem: Festival draků (Mighty Little Bheem: Kite Festival) – Netflix Family

Zima skončila a je tu festival draků. Bheem a ostatní obyvatelé městečka přivítají slunečné roční období oslavou, na kterou se všichni vždycky moc těší.



Předstírejme, že je to v pořádku (Pretend It’s a City) – Netflix Documentary

Poznejte život v ulicích New Yorku okouzlujícím pohledem ironické spisovatelky, humoristky a vypravěčky Fran Lebowitz, u které se na kus řeči zastavil Martin Scorsese.



Vyloučený (Azizler) – Netflix Film

Aziz se plácá v krizi středního věku a hledá únik před nudnou prací, otravnými přáteli a neurvalou rodinou. A přitom musí předstírat, že je všechno v pohodě.





11. ledna

Crack: Kokain, korupce a konspirace (CRACK: Cocaine, Corruption & Conspiracy) – Netflix Documentary

Během hospodářské krize se objeví levná a silná droga, a to ve společnosti vyvolá paniku a rozhořčení umocněné rasismem. Detailní pohled na historii cracku v 80. letech.







13. ledna

Night Stalker: Hon na sériového vraha (Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer) – Netflix Documentary

V roce 1985 číhá ve stinných zákoutích sluncem zalitého Los Angeles krutý sériový vrah. A dva neúnavní detektivové mu jdou bez ustání po krku. Podle skutečné události.







15. ledna

Království lesku (Bling Empire) – Netflix Original

Reality show o šíleně bohatých Asijcích a Američanech asijského původu, kteří si žijí na vysoké noze, paří ve velkém stylu a snaží se život hlavně užít.



Carmen Sandiego: 4. řada (Carmen Sandiego: Season 4) – Netflix Family

Dokonalá zlodějka Carmen Sandiego využívá svoje schopnosti ve prospěch dobra a společně s parťáky na cestách po světě kazí plány zlé organizace jménem VILE.



Rozčarování: 3. řada (Disenchantment: Part 3) – Netflix Original

Povinnosti volají, ale princezna radši popíjí. Volnomyšlenkářská Bean rozčílí krále, když spolu se svými démonskými a elfími kumpány napáchá nenapravitelnou spoušť.



Táta na kvadrát (Pai Em Dobro) – Netflix Film

Celý svůj život prožila v hipísácké komuně. Když ale její matka odjede do zahraničí, proklouzne osmnáctiletá dívka ven a vydá se hledat svého biologického otce.







Za čárou (Outside the Wire) – Netflix Film

V blízké budoucnosti dostane pilot dronu rozkaz přesunout se do válečné zóny, kde mu má velet android v přísném utajení – a společně pak musí zabránit jadernému útoku.







19. ledna

Nazdar Nindžo: 4. řada (Hello Ninja: Season 4) – Netflix Family

Nejlepší kamarádi Wesley a Georgie s kočičím parťákem Preclíkem se mění v nindži a ocitají se v kouzelném světě, kde řeší problémy a zachraňují svět.







20. ledna

Druhá matka (Madre solo hay dos) – Netflix Original

Dvě ženy si uvědomí, že jim v porodnici zaměnili děti, a tak začnou žít nový život spolu jako jedna trochu zvláštní rodina.

Umění špionáže (Spycraft) – Netflix Original

Špionáž je vážná věc a na pro ní vyvinutých nástrojích a technologií v celé historii záleželo stejně jako na samotných špiónech.



21. ledna

Chci mluvit se svým agentem!: 4. řada (Call My Agent!: Season 4) – Netflix Original

Zaměstnanci prestižní pařížské agentury se zoufale pokoušejí udržet slavné klienty spokojené – a firmu nad vodou – poté, co jejich agenturu zasáhla nečekaná krize.





22. ledna

Vyfouknutí: 2. řada (Blown Away: Season 2) – Netflix Original

Deset špičkových umělců to pořádně rozpálí při soutěži ve foukání skla. Jeden z nich si odnese 60 000 dolarů a titul šampiona.



Busted!: 3. řada (Busted!: Season 3) – Netflix Original

V každém dílu tohohle soutěžního pořadu řeší sedm detektivů různé záhady a chystají se vyřešit i tu největší: co se stalo s Projektem D?



Winx Saga: Osud (Fate: The Winx Saga) – Netflix Original

Víly se učí ovládat svoje magické schopnosti a řeší u toho trable s láskou, soupeří mezi sebou a musí si taky dávat pozor na životu nebezpečné příšery.



Jurský svět: Křídový kemp: 2. řada (Jurassic World: Camp Cretaceous Season 2) – Netflix Family

Šest teenagerů si mělo užívat dobrodružství na táboře na Isla Nublar. Místo toho ale musí společně bojovat o holý život, když ze zajetí na ostrově uprchnou dinosauři.



Babička je lesba! (Salir del ropero) – Netflix Film

Dvě ženy v 70. letech se rozhodly přihlásit ke své orientaci a vdát se, což vyvolalo chaos - a vyhrožováním zasnoubením vnučky.



Bílý tygr (The White Tiger) – Netflix Film

Jestli chce ambiciózní řidič bohaté indické rodiny uniknout před chudou a začít podnikat, musí vzít rozum do hrsti. Podle oblíbeného románu.







23. ledna

Love (ft. Marriage and Divorce) – Netflix Original

Podrobnosti zatím nejsou k dispozici.





26. ledna

Utíkej, pejsku! (Go Dog Go) – Netflix Family

Tag a Scooch jsou dvě štěňata žijící v Pawstonu. Každý den se vydávají na dobrodružnou cestu a prozkoumávají svět! Podle oblíbené dětské knihy.







27. ledna

Penguin Bloom – Netflix Film

Když se matka vyrovnává s následky trýznivé nehody, najde inspiraci u zraněné straky, kterou si vzala její rodina. Založeno na pravdivém příběhu.







29. ledna

Pod bodem mrazu (Bajocero) – Netflix Film

Autobus plný vězňů se na opuštěné silnici stane terčem útoku a řidič (Javier Gutiérrez) musí bojovat o život s pasažéry i útočníky.



Vykopávky (The Dig) – Netflix Film

Archeolog se pustil do historicky významných vykopávek Sutton Hoo v roce 1938. Hrají Ralph Fiennes, Carey Mulligan a Lily James.

‘Ohana: Rodina je poklad (Finding ‘Ohana) – Netflix Film

Dva sourozenci z Brooklynu tráví léto na ostrově O’ahu, kde jim příbuzní pomáhají objevit jejich havajské kořeny během dobrodružného hledání ztraceného pokladu.



My jsme: Svatí z Brooklynu (We Are: The Brooklyn Saints) – Netflix Documentary

Brooklynský mládežnický fotbalový klub a jeho obětaví trenéři poskytují dětem bezpečné útočiště, aby mohli soutěžit a učit se věci, které je v životě zavedou daleko.

