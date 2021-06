Netflix v červnu 2021: všechny nové seriály a filmy z originální produkce

2. června



Carnaval – Netflix Film

Po rozchodu vezme influencerka kamarádky zadarmo na karneval do brazilské Bahiy, kde si uvědomí, že v životě jde o víc než jenom o lajky na sociálních sítích.





3. června

Alan Saldaña: Pod zámkem (Alan Saldaña: Locked Up) – Netflix Comedy Special

Mexický komik Alan Saldaña se vrací na jeviště, aby si jemně utahoval sám ze sebe a taky poradil, jak se nerozvést nebo jak zvládat rodičovství.



Autorova složka: ZLATÁ (Creator’s File: GOLD) – Netflix Series



Komik Rjudži Akijama si neomylně a s vážnou tváří utahuje ze slavných japonských autorů. Zdatně mu sekundují nečekaní hosté z řad celebrit.

Dancing Queens – Netflix Film



Tanečnice začne uklízet v travesti klubu a toužebně tam pokukuje po vysněném pódiu. Jejího talentu si ale všimne ambiciózní choreograf.











Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie – Netflix Film

Po úplném zatmění Slunce pohltí Zemi temnota a Strážkyně Sailor se musí sjednotit, aby světu znovu přinesly světlo.

Tři metry nad nebem: 2. řada (Summertime) – Netflix Series

Příběh letní lásky dvou mladých lidí s odlišnými osudy, kteří se do sebe zamilují na italských březích Jadranu. Inspirováno knihami Federica Moccii.



4. června





Prolomit hranice: Naše planeta je věda (Breaking Boundaries: The Science of Our Planet) – Netflix Documentary

David Attenborough a vědec Johan Rockström zkoumají rozvrat biodiverzity na planetě Zemi a hledají způsob, jak odvrátit krizi.

Na pohodu: 2. řada (Feel Good) – Netflix Series

Standupová komička Mae Martin se snaží zorientovat v novém vášnivém a složitém vztahu se svojí přítelkyní George a zároveň se potýká s úskalími střízlivosti.











Sweet Tooth: Chlapec s parožím – Netflix Series

Roztomilý kluk, co je napůl člověk a napůl jelen, se s mrzutým chlápkem, který ho vzal pod křídla, vydává hledat nový začátek v nebezpečném postapokalyptickém světě.



Kandasamyovi: Šílená cesta (Trippin’ with the Kandasamys) – Netflix Film

Nejlepší kámošky Shanthi a Jennifer, které teď spojuje příbuzenské pouto, chtějí na pár dní odjet s manžely za romantikou. Jenže chlapi si jejich plán vyloží po svém.



Xtreme – Netflix Film

V tomhle svižném thrilleru plném akce spojí bývalý nájemný zabiják síly se svojí sestrou a problémovým teenagerem, aby se pomstil svému nevlastnímu bratrovi.



5. června

Kitty Love: Pocta kočkám (Kitty Love: An Homage to Cats) – Netflix Documentary

Slavný kocour Abatutu vám přináší to nejlepší a nejdivočejší z domácího videa. A téma? Pochopitelně kočky!







9. června





Probuzení (Awake) – Netflix Film

Událost, která zasáhla celý svět, připravila lidi o spánek. Všechno kolem se hroutí, ale bývalá vojačka se snaží zachránit rodinu, i když sama pomalu přichází o rozum.



Čerstvé, smažené a křupavé (Fresh, Fried & Crispy) – Netflix Series

Kritik a velký milovník jídla Daym Drops se toulá po místech, kde jsou k dostání nejlepší a nejčerstvější smažené pochoutky v Americe.



Osudná džungle (Tragic Jungle) – Netflix Film

Žena utíká před dohodnutým sňatkem do hlubin mayské džungle. V nezkrotné přírodě začíná splývat přirozené s nadpřirozeným.



10. června



Čtyři střelený Kolumbijci (Locombianos) – Netflix Series

Čtyři z nejlepších a nejnemravnějších kolumbijských komiků vystoupí před diváky, kteří jsou na jejich příběhy po dlouhé karanténě pořádně natěšení.







11. června

Láska (svatba a rozvod): 2. řada (Love ft. Marriage and Divorce) – Netflix Series

Tři úspěšné ženy z jednoho rozhlasového pořadu prožívají ve svých zdánlivě šťastných manželstvích nejrůznější zvraty a trable a život se jim začne rozpadat pod rukama.











Lupin: 2. část – Netflix Series

Zloděj gentleman Assane Diop se ve šlépějích Arsèna Lupina vydává pomstít příkoří, které jeho otci způsobila jedna bohatá rodina.









Skejťačka (Skater Girl) – Netflix Film

Holka z indického zapadákova se úplně zblázní do ježdění na skejtu. Jenže její cesta na vysněnou soutěž bude ještě pěkně hrbolatá.

Trese: Strážkyně světů – Netflix Anime

Alexandra Treseová udržuje klid v Manile, kde se temné nadpřirozené síly mísí se zločinným podsvětím. Zdá se ale, že se schyluje k bouři.



Kouzelný drak (Wish Dragon) – Netflix Family

Odhodlaný teenager Din by se hrozně rád zase potkal s nejlepším kamarádem z dětství. A kouzelný drak, co umí plnit přání, mu ukáže, že možností má nepřeberné množství.



14. června

Elitní povídky: Nadia Guzmán (Elite Short Stories) – Netflix Series

Nadia se vrací do Španělska na sestřinu svatbu. Nemůže se přitom ale rozhodnout, jestli se má setkat s Guzmánem, se kterým udržuje vztah na dálku.



15. června



Pohádková lhota: 2. řada (Rhyme Time Town) – Netflix Family

Daisy a Cole jsou kamarádi, co nezkazí žádnou legraci. Umí zapojit hudbu a fantazii a v městečku plném postaviček z dětských říkanek vyřeší každý problém!

Velký průvodce uvolněním mysli (Unwind Your Mind) – Netflix Interactive Experience

Chcete se uvolnit, meditovat nebo se pořádně vyspat? Tenhle interaktivní speciál vám nabízí pomoc ušitou na míru vašemu způsobu myšlení nebo aktuální náladě.

Zpátky do práce: 5. řada (Workin’ Moms) – Netflix Series

Mateřská končí a je čas vrátit se do práce. Čtyři mamky v současném Torontu zdolávají děti, šéfy, lásku a život.



16. června



Město tučňáků (Penguin Town) – Netflix Documentary

Do malebného městečka v Jižní Africe se slétá různorodá směsice ohrožených tučňáků, aby si našli partnera, vyvedli mladé a družili se s domorodci.

Silver Skates – Netflix Film

Na zamrzlých petrohradských řekách a kanálech zahřeje drobný zlodějíček na bruslích srdce šlechtické dcery, zatímco se je síly snaží rozdělit.







17. června





Temné léto: 2: řada (Black Summer) – Netflix Series

V krušných počátcích zombie apokalypsy se skupina zcela neznámých lidí musí semknout a najít v sobě sílu, aby dokázali přežít a dostat se zpátky ke svým blízkým.

Dar: 3. řada (The Gift) – Netflix Series

Malířka z Istanbulu odhalí velkolepá tajemství o archeologických vykopávkách v turecké Anatolii, která souvisejí s její vlastní minulostí.

Nemocniční playlist: 2. řada (Hospital Playlist) – Netflix Series

V nemocnici, kde se potkává nový život, smrt a všechno mezi tím, představuje pro pět lékařů a jejich pacienty každý den novou výzvu.



Katla – Netflix Series



Výbuch subglaciální sopky Katla obrátí život místní komunity vzhůru nohama a jako by to nestačilo, z ledu se začnou drát na povrch tajemství.





18. června





Rodina (A Family) – Netflix Film

Kendži, který se v mládí dostal do řad jakuzy, přísahá věrnost svému šéfovi ze staré školy a zavazuje se dodržovat rodinný kodex ve stále se měnící době.



Elita: 4. řada (Elite) – Netflix Series

Tři studenti z chudých poměrů nastoupí ve Španělsku na exkluzivní soukromou školu a jejich střet s bohatšími vrstevníky skončí vraždou.

Otcovství (Fatherhood) – Netflix Film

Ovdovělý otec zůstane na výchovu dcery sám a musí zvládnout vlastní pochybnosti, obavy, smutek a taky hory špinavých plenek. Inspirováno skutečným příběhem.

Mezi dobrem a zlem (Jagame Thandhiram) – Netflix Film

Chytrý a bezstarostný gangster dostane za úkol sejmout rivala mocného zločineckého bosse ze zámoří. Zaskočí ho ale vlastní svědomí.

Řídit se rozumem (The Rational Life) – Netflix Series

Třicátnice, která usiluje o kariéru, se musí vypořádat s nepřízní osudu na pracovišti, milostným trojúhelníkem a dotěrnou matkou.



Nejúžasnější ubytování světa (The World’s Most Amazing Vacation Rentals) – Netflix Series

Reality show, ve které tři mladí lidé cestují po světě, zkoušejí ubytování všeho druhu a dělí se s diváky o svoje zážitky a tipy.





19. června





Algoitjiman – Netflix Series

Anotace zatím nebyla zveřejněna.

22. června





This Is Pop – Netflix Documentary

Anotace zatím nebyla zveřejněna.





23. června









Na papíře dobrý (Good on Paper) – Netflix Film

Po letech, kdy dávala přednost své kariéře, potká stand-up komička muže, který se zdá být dokonalý: chytrý, milý, úspěšný... a možná až příliš dobrý na to, aby to byla pravda.



Květinový dům: Film (The House of Flowers: The Movie) – Netflix Film

Sourozenci De La Mora vymyslí zlomyslný plán, jak se vloupat do starého rodinného domu a získat ukrytý poklad velkého významu.



Případ Wanninkhof–Carabantes (Murder by the Coast) – Netflix Documentary

Roku 1999 byla zavražděna mladá dívka Rocío Wanninkhof a podezření padlo na Dolores Vázquez, bývalou přítelkyni její matky. Je vinna? Pravdu odhalí až další oběť.



Too Hot to Handle: Season 2 – Netflix Series

Na rajském pobřeží si dali dostaveníčko krásní nezadaní. Ale má to háček. Aby vyhráli úžasných 100 000 dolarů, budou se muset vzdát sexu.



24. června

Godzilla: Bod singularity (Godzilla Singular Point) – Netflix Anime

Záhadná píseň svede dohromady doktorandku a inženýra. Společně se pak postaví nepředstavitelné síle, která může znamenat zkázu pro celý svět.

Nahý režisér: 2. řada (The Naked Director) – Netflix Series

V Japonsku osmdesátých let dokázal jeden odhodlaný muž v každém neúspěchu najít novou příležitost. Jmenoval se Tóru Muraniši a v branži způsobil úplnou revoluci.



Sestry na startovní čáře (Sisters on Track) – Netflix Documentary

Tři sestry, které jsou hvězdami atletiky, čelí překážkám v životě i v soutěži, když jdou za svými juniorskými olympijskými sny v tomto neobyčejném příběhu o dospívání.



25. června

Letní seznam: 2. řada (The A List) – Netflix Series

V napínavém dramatu s prvky nadpřirozena se představí parta teenagerů. Na táboře na odlehlém ostrově je čeká romantika, soupeření i nevysvětlitelná záhada.

The Ice Road – Netflix Film

Aby zachránil tým horníků uvězněných v podzemí, vydává se řidič kamionu na ledové cestě, který má smůlu, na misi přes zrádný terén, aby dopravil záchranné vybavení.

Sex/Život (Sex/Life) – Netflix Series

Máma dvou dětí žijící na předměstí začne vzpomínat a snít, což vede ke střetu její velice vdané přítomnosti s nespoutanou minulostí jejího mládí.



26. června

Wonderboy: Hledání Oliviera Rousteinga – Netflix Documentary

Tento objevný dokument sleduje kreativního ředitele značky Balmain Oliviera Rousteinga, který uvádí do života své odvážné návrhy a pátrá po svém původu.



28. června

The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement – Netflix Anime

Anotace zatím nebyla zveřejněna.





29. června

StarBeam: 4. řada – Netflix Family

Když si nejrůznější padouši myslí, že už mají vyhráno, promění se osmiletá Zoey ve StarBeam – dětskou superhrdinku, která jim kazisvětské choutky hravě překazí.



30. června

Amerika: Film (America: The Motion Picture) – Netflix Film

George Washington s motorovkou a masivní pivař Sam Adams v téhle parodické verzi americké války za nezávislost Britům ten jejich čajíček pořádně osladí.



Sophie: Vražda v západním Corku (Sophie: A Murder in West Cork) – Netflix Documentary