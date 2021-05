Netflix v květnu 2021: všechny nové seriály a filmy z originální produkce

Během následujících čtyř týdnů nás čekají desítky filmových i seriálových premiér na Netflixu. Jako každý měsíc jsme vybrali novinky, které pocházejí přímo z produkce Netflixu. Jejich přehled najdete níže včetně data uvedení online a krátké anotace.

4. května



Selena: Cesta ke slávě: 2. část (Selena: The Series: Part 2) – Netflix Original

Americká zpěvačka s mexickými kořeny Selena na cestě za velkým snem o slávě, pro kterou toho ona i její rodina musely hodně obětovat.



Hank a jeho popelářské auto: 2. řada (Trash Truck: Season 2) – Netflix Family

Šestiletý Hank a jeho nejlepší kámoš, obří popelářský vůz, spolu poznávají svět a zažívají při tom spoustu dobrodružství s kamarády z říše zvířat.



5. května



Samovi synové: Bloudění v temnotách (The Sons of Sam: A Descent into Darkness) – Netflix Documentary

Případ takzvaného Samova syna se stal pro novináře Mauryho Terryho celoživotní obsesí. Došel totiž k závěru, že ve vraždách měla prsty sekta satanistů.

7. května



Malá neznámá: 2. řada (Girl from Nowhere: Season 2) – Netflix Original

Záhadná chytrá dívka Nanno mění různé školy a na každém kroku odkrývá lži a přestupky studentů a fakulty.

Jupiter’s Legacy – Netflix Original

Jsou první generací superhrdinů. Ale jak předávají štafetu svým dětem, přibývá sporů – a stará pravidla přestávají platit.

Milník (Milestone) – Netflix Film

Řidič kamionu je hrdý na to, že odjezdil půl milionu kilometrů. Prožije ale velkou ztrátu a o práci ho navíc může připravit nezkušený nováček.



Monster – Netflix Film

Nadaný student obviněný z účasti na loupeži, která skončila vraždou, musí uhájit svoji nevinnost a bezúhonnost v boji se systémem, který ho odsoudil už předem.



8. května



Moje (Mine) – Netflix Original



Dvě ženy z konglomerátu, které žijí ve zlatém světě plném tajemství a lží, se snaží svrhnout vše, co jim stojí v cestě k nalezení skutečné radosti.



11. května

Peníze – máme jasno (Money, Explained) – Netflix Documentary

Utrácíme je, půjčujeme si je, šetříme je. Teď nastal čas si o penězích a jejich úskalích pořádně promluvit – od kreditek přes kasina a podvodníky až po studentské půjčky.



12. května



Párty pro 41 (Dance of the Forty One) – Netflix Film

Homosexuální kongresman si vezme dceru mexického prezidenta. Pak se ale v tajném klubu zaplete s jedním mladíkem a skandál je na světě. Podle skutečných událostí.



Kyslík (Oxygen) – Netflix Film

Liz se probudí v kryokomoře a musí si rychle vybavit, kdo vlastně je, aby se dostala ven, než jí dojde kyslík.



My jsme Upshawovi (The Upshaws) – Netflix Original

Černošská rodina řeší každodenní problémy, buduje si šťastný domov a touží po lepším životě. Komediální seriál z dělnického prostředí americké Indiany.



13. května

Castlevania: 4. řada (Castlevania: Season 4) – Netflix Anime

Lovec upírů se snaží zachránit město obležené armádou příšer, které velí sám hrabě Drákula. Podle klasické počítačové hry.



14. května

Ferry – Netflix Film

Budoucí drogový boss Ferry Bouman se vydává do rodného města vykonat pomstu, která prověří jeho věrnost – a poznat lásku, co mu změní život.



Haunted: 3. řada (Haunted: Season 3) - Netflix Original

Skuteční lidé ve společnosti přátel a příbuzných vyprávějí děsivé opravdové příběhy ze svojí minulosti, které doplňují hrané rekonstrukce, ze kterých mrazí.

Jsem VŠECHNY DÍVKY (I Am All Girls) – Netflix Film

Neoblomná detektivka najde pochopení pro vražedkyni, která se snaží systematicky likvidovat vedoucí členy vlivného kartelu obchodujícího s dětmi.

Hurá do džungle (Jungle Beat: The Movie) – Netflix Family

Když ztracený a osamělý mimozemšťan ztroskotá na Zemi, jeho nová posádka mluvících zvířecích přátel mu pomůže dostat se domů - a pokusí se zachránit svět!

Love, Death & Robots: 2. svazek (Love, Death & Robots: Volume 2) – Netflix Original

Tim Miller a David Fincher sestavili antologii animovaných filmů, kde není nouze o děsivá stvoření, ďábelská překvapení a černý humor. Sledovat zásadně v soukromí!



Směr nebe (Move to Heaven) – Netflix Original

Muž s Aspergerovým syndromem a jeho strýc propuštěný z vězení vyklízejí věci po zemřelých lidech. Z nich se dozvídají jejich příběhy, které vyprávějí pozůstalým.



Děsivý dům (The Strange House) – Netflix Film

Rodina z velkoměsta se stěhuje do odlehlého zapadákova a dva bratři se s pomocí nových kamarádů snaží rozluštit děsivé tajemství, které obestírá jejich nový domov.



Žena v okně (The Woman in the Window) – Netflix Film

Kvůli agorafobii se drží doma, ale posedlost novými sousedy jí nedá spát – psycholožka, co se snaží vyřešit brutální zločin, který na vlastní oči viděla z okna.



18. května

Poslední přání (Sardar Ka Grandson) – Netflix Film

Nemocná babička by ještě ráda viděla svůj rodný dům. Milující vnuk jí chce přání splnit, čeká ho ale strastiplná cesta přes hranice plná komických událostí.



19. května



Kdo zabil Saru?: 2. řada (Who Killed Sara?: Season 2) – Netflix Original

Álex chce za každou cenu prokázat, že na něho hodili sestřinu vraždu, a neváhá se mstít. Rozhodne se vytáhnout na světlo mnohem víc než jen skutečného pachatele.

20. května



Spešl: 2. řada (Special: Season 2) – Netflix Original

Mladý gay s mozkovou obrnou se vymaní z izolované existence, aby konečně začal žít podle svého.



21. května







Armáda mrtvých (Army of the Dead) – Netflix Film

Po vypuknutí zombie epidemie v Las Vegas se skupina žoldáků vydává do karanténní zóny, aby zde provedla největší loupež všech dob.

Jurský svět: Křídový kemp: 3. řada (Jurassic World Camp Cretaceous: Season 3) – Netflix Family

Šest teenagerů si mělo užívat dobrodružství na táboře na Isla Nublar. Místo toho ale musí společně bojovat o holý život, když ze zajetí na ostrově uprchnou dinosauři.

Soused: 2. řada (The Neighbor: Season 2) – Netflix Original

Život sebestředného Javiera se trochu zamotá, když se nečekaně stane superhrdinou – a jeho expřítelkyně dostane za úkol odhalit jeho totožnost.

26. května



Baggio: Božský copánek (Baggio: The Divine Ponytail) – Netflix Film

Kronika dvaadvacetileté kariéry fotbalové hvězdy Roberta Baggia včetně náročného debutu a sporů s některými trenéry.



Na vysoké noze: Jak afroamerická kuchyně proměnila Ameriku (High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America) – Netflix Documentary

Černé jídlo je americké jídlo. Šéfkuchař a spisovatel Stephen Satterfield v tomto dokumentárním seriálu sleduje lahodné a dojemné cesty od Afriky až po Texas.



Výkupné za Londýn (Nail Bomber: Manhunt) – Netflix Documentary

Dokument o bombovém útoku na komunity černochů, gayů a Bangladéšanů, ke kterému došlo v roce 1999 v Londýně, a o pátrání po jeho pachateli z řad členů krajní pravice.







27. května



Black Space – Netflix Original

Zběhlý detektiv s neortodoxními zvyky vede vyšetřování masakru, který na izraelské střední škole spáchali zabijáci v maskách jednorožců.

Modrý zázrak (Blue Miracle) – Netflix Film

Aby zachránil svůj sirotčinec, který se ocitl v nouzi, naváže opatrovník se svými dětmi spolupráci s odepsaným kapitánem lodi a získá šanci vyhrát lukrativní rybářskou soutěž.



Eden – Netflix Anime

Holka, kterou tajně vychovali roboti, odhaluje temná tajemství nádherného utopického světa, ve kterém po lidstvu nezbyly skoro žádné stopy.

Soy Rada: Náhodička (Soy Rada: Serendipity) – Netflix Comedy Special

Skvělý argentinský komik Agustín Aristarán alias Soy Rada je zpátky! Tentokrát si bere na přetřes hlavně rodinu a výchovu, ale taky kouzla a hudbu.



28. května



Dog Gone Trouble – Netflix Family

Privilegovaný život rozmazleného psa jménem Trouble se obrátí naruby, když se ztratí a musí se naučit přežít v ulicích velkoměsta.



Lucifer: 2. část 5. řady (Lucifer: Season 5 Part 2) – Netflix Original

Když se Pán pekel začne nudit, přestěhuje se do Los Angeles, otevře si tu noční klub a seznámí se s detektivem z oddělení vražd.



Kominského metoda: 3. řada (The Kominsky Method: Season 3) – Netflix Original

Učitel herectví Sandy Kominsky se svým nejlepším přítelem Normanem Newlanderem si navzájem pomáhají zvládat všechny peripetie stárnutí s humorem.



31. května



The Parisian Agency: Exclusive Properties – Netflix Original

Podrobnosti zatím nejsou k dispozici.

Zdroj: Netflix.com

