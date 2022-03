Netflix uvádí 3 nové mobilní hry, liší se jako den a noc

Netflix se v poslední době hodně snaží na poli mobilních her, které by měly ke službě přitáhnout nové uživatele. S předplatným Netflixu získají uživatelé přístup k mobilním hrám pro iOS a Android, které jsou bez reklam, dalších poplatků a nákupů. Služba v poslední době oznámila záměr koupit další herní studia, např.

Streamovací službase v poslední době hodně snaží na poli mobilních her, které by měly ke službě přitáhnout nové uživatele. S předplatným Netflixu získají uživatelé přístup k mobilním hrám pro iOS a Android, které jsou bez reklam, dalších poplatků a nákupů. Služba v poslední době oznámila záměr koupit další herní studia, např. Next Games . Oznámila také uvedení třech nových mobilních her, které jsou svým pojetím velmi odlišné a spadají do úplně jiných žánrů.

This Is A True Story je RPG hrou, která si bere velmi netradiční hlavní postavu. Tou je žena v subsaharské Africe, která potřebuje zajistit pitnou vodu pro svou rodinu. Bude bojovat proti vichřici i pytlákům, hra však ukáže i krásy Afriky. Založena byla na rozhovorech s několika africkými ženami, na jejichž příbězích je hra postavena. Vznikla ve spolupráci s neziskovou organizací Charity:Water.

Další hrou je Shatter Remastered. Ta využívá klasického principu rozbíjení cihliček střelbou včetně bojů proti nepřátelům. Nechybí různé bonusy, speciální útoky a kombinované manévry, přičemž nová mobilní varianta (původní hra vyšla pro PlayStation 3) přidává i globální listiny vítězů, takže se můžete porovnávat s nejlepšími hráči na světě.

A nakonec tu máme Into The Dead 2: Unleashed. Tato hra sice byla oznámena, ale teprve jen vyjde. Zde máte za úkol přežít apokalypsu se zombie. Zavede vás do nejrůznějších míst od ropných vrtů až do vojenských základen.

