Netflix s reklamami se zlepšuje a nabídne 1080p i více streamů

Velké množství streamovacích služeb s exkluzivním obsahem způsobuje, že začíná být dost nákladné mít přístup k většině obsahu. Levnější plány s reklamami mohou být zajímavým způsobem, jak se dostat k více streamovacím službám najednou a neutratit za ně jmění. V případěse tak nedávno objevil plán, kde se pomocí reklam dotovala část ceny předplatného, jenže ten moc nezabodoval . S cenou 6,99 USD měsíčně, rozlišením 720p (stejně jako u základního Basic), reklamami, možností streamovat na jednom zařízení a nemožností stahování si mezi loňským listopadem a letošním lednem vysloužil jen 9% zastoupení mezi novými registracemi. To by se ale nyní mohlo změnit, protože Netflix toto předplatné udělal podstatně atraktivnějším. Dokonce je zajímavější než dražší Basic bez reklam.

Plán Basic with Ads totiž dostane místo HD 720p rozlišení vyšší Full HD 1080p, což je jistě vítaná změna zejména pro ty, kteří službu sledují na větších obrazovkách (televizích). Především se zvýší počet možných streamů najednou na dva. Např. v domácnosti tak mohou děti sledovat Netflix ve stejnou dobu jako jejich rodiče. To bude platit pro všech 12 trhů, kde je tento plán prozatím dostupný, nicméně Kanada a Španělsko tuto možnost dostanou okamžitě. Na 4K nebo HDR bude ale stále potřeba si připlatit, stejně tak reklamami dotovaný plán nadále neumožní stahovat obsah do telefonu a jiných zařízení.

Zajímavostí je, že tento plán je pro Netflix dokonce výhodnější než ten standardní. Kombinované příjmy z předplatného a reklam jsou alespoň v USA o něco vyšší než u standardního plánu, což je překvapivé s ohledem na to, jak velký rozdíl mezi cenami tam je. U nás však prozatím Basic with Ads není dostupný a základem je Basic bez reklam s rozlišením 720p a možností sledovat jen na jediném zařízení, na druhou stranu nabízí možnost stahování pro offline sledování.