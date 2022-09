LG přináší podporu zobrazení i nákupu NFT na své TV bez blockchainu

Počátkem letošního roku do svých chytrých televizí přinesla podporu(Non-Fungible Token) společnost Samsung . Nyní se přidává společnost, která do svých televizí uvede tržiště. To umožní nákup, prodej i zobrazování NFT v uživatelském prostředí televize. Uživatel si tak např. v momentech, kdy se televize nepoužívá, může nechat zobrazovat svou kolekci zakoupených NFT (což se projeví také na účtu za elektřinu).