LG představuje "bezdrátovou" 97" OLED televizi Signature M3

Bezdrátový přenos obrazu do televize není nic až tak nového, pomocí Wi-Fi to umí nejeden model. Výrobci se snaží to dotáhnout o něco dál, zvýšit rychlost a spolehlivost datových přenosů. Docela podezřele vypadala plně bezdrátová televize Displace , která měla být napájena bateriemi, nicméně v případětu máme něco snad více reálnějšího. Její nová OLED televizes 97" úhlopříčkou (246 cm) nicméně stále disponuje jedním kabelem, a to napájecím (televize přitom může být přichycena přímo na zeď bez viditelné mezery). Obraz se už přenáší bezdrátově pomocí technologie Zero Connect.