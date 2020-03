HBO natočí seriál podle hry The Last of Us, přizvalo si autora Černobylu

Čas od času se producenti snaží převést slavné videohry na plátna kin nebo televizní obrazovky. Výsledný film nebo seriál jen velmi zřídka dosahuje kvalit předlohy, ale v případě série inspirované konzolovou hrou The Last of Us jsou šance na úspěch poměrně vysoké.

Od autora Černobylu i tvůrců původní hry

Půjde o druhý projekt od HBO, na kterém se bude podílet scénárista a režisér Craig Mazin. Tím prvním byla minisérie Černobyl, která byla výborně přijata diváky i odborníky. HBO si navíc přizve ke spolupráci autory původní hry. Na seriálu se bude podílet kreativní ředitel Neil Druckmann, který by měl Mazinovi pomáhat s tvorbou scénáře a výkonnou produkcí. Dále bude na tvorbě spolupracovat Evan Wells, prezident vývojářského studia Naughty Dog, které spolu se Sony vytvořilo původní videohru. Dalším jménem věštícím vysokou kvalitu výsledného seriálu je producentka Carolyn Strauss, která se v HBO podílela na jiných úspěšných seriálech včetně Hry o trůny (Game of Thrones).

Koprodukci bude zajišťovat studio Sony Pictures Television společně s PlayStation Productions, pro kterou půjde o první seriál, na kterém se bude podílet. Videohra The Last of Us od Sony a Naughty Dog byla vydána v roce 2013 pro PlayStation 3 a později také pro PlayStation 4. Prodala se ve více než 17 milionech kopií, čímž se stala jednou z nejprodávanějších konzolových her. Úspěch titulu potvrzuje i více než 200 ocenění. Letos na jaře by mělo vyjít dlouho očekávané pokračování s názvem The Last of Us Part II. Hra je označována jako postapokalyptický survival horror a soustředí se na příběh pašeráka Joela a teenagerky Ellie, která by mohla být klíčem k léčbě smrtící pandemie. Připravovaný seriál se bude soustředit na příběh z prvního dílu hry, ale v budoucnu vzhledem k pokračování hry nelze vyloučit ani druhou sérii.

Prozatím není jasné, kdy by měl mít seriál The Last of Us premiéru. Snad fanoušci nebudou muset čekat tak dlouho jako v případě filmové adaptace Uncharted, jiné konzolové hry od studia Naughty Dog. Připravovaný snímek byl totiž už několikrát odložen.

