Disney+ zdraží, zavede plán s reklamami a chce zatočit s těmi, kteří sdílí hesla

Streamovací služba Disney+ je bohužel ztrátová, což přinese několik kroků, přičemž většinou nebudou zrovna příjemné. Mnoho evropských zemí (Dánsko, Francie, Německo, Itálie, Norsko, Švýcarsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie) se totiž od 1. listopadu 2023 dočká nemalého zdražení. Vedle toho budou zavedeny dva nové plány Standard, takže za zhruba původní ceny budete dostávat horší službu, nebo si budete muset připlatit, abyste dostali to, co máte teď (v těch zemích, kde bylo oznámeno zdražení). Zdražení pro Českou republiku nebylo zatím zmíněno, to ale nemusí znamenat, že se dříve nebo později toto stejně neobjeví.



Pokud budete chtít 4K obraz (2160p), HDR a zvuk Dolby Atmos, budete potřebovat nejdražší plán Premium. Ten také umožní až 4 současné streamy. Standard bude ve dvou verzích, a to levnější s reklamami a dražší bez reklam. Oba dva budou nabízet plný přístup k celé kolekci obsahu, nicméně maximem bude rozlišení Full HD (1080p), 2 současné streamy a audio 5.1. Zatímco klasický plán nabídne možnost stahování pro offline sledování, ten s reklamami toto neumožní. Pokud bychom přepočetli ceny v GBP a EUR na české koruny, docházíme k částkám cca 140 Kč za Standard with Ads, 220 Kč za Standard a 290-310 Kč za Premium.





Standard with Ads

Standard

Premium

Reklamy

ano

ne ne

Rozlišení

max. Full HD (1080p)

max. Full HD (1080p) max. 4K (2160p) Současné streamy

2

2

4

Offline download

ne

ano

ano

Audio

5.1

5.1

Dolby Atmos

Cena (Velká Británie)

4,99 GBP

7,99 GBP

10,99 GBP

Cena (EUR)

5,99 EUR

8,99 EUR

11,99 EUR

Cena (Dánsko)

49 DKK

79 DKK

109 DKK

Cena (Norsko) 59 NOK 89 NOK 119 NOK Cena (Švédsko) 59 SEK 89 SEK 119 SEK Cena (Švýcarsko)

7,90 CHF

12,90 CHF

17,90 CHF