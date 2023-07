Blokování sdílení hesel na Netflixu nese své ovoce: 6 milionů nových účtů

Některé služby nabízí možnost sdílení účtu v rámci domácnosti, ale nikoli mimo ni. Dosud se to příliš nepostihovalo, což byl i případ streamovací služby Netflix. V podstatě to stálo i za jejím úspěchem, nicméně nedávno se rozhodla s tím zatočit a začala proti němu bojovat. Minulé měsíce tak přinesly obávané hlášky o tom, že byly detekovány účty mimo domácnost a je potřeba vše uvést na správnou míru. To se týkalo především účtu Premium, který nabízel obsah až pro 4 uživatele. V případě ČR stál 319 Kč, což znamenalo cca 80 Kč na člena, a bylo to tak v zásadě fantastickou možností, jak se velmi levně dostat k obsahu ve 4K. Bylo to mnohem levnější než plán Basic za 199 Kč měsíčně, který je jen v HD rozlišení (tedy ani ne Full HD, které bylo ve Standardu).



Nyní Premium nabízí možnost dva členy mimo domácnost překlopit na extra členy "navíc" za cenu 79 Kč měsíčně. Stále se ale platí základní sazba, takže zatímco kdysi měli 4 lidé předplatné za 319 Kč, nyní to jsou zpravidla 3 lidé (1+2 extra), pokud byli původně všichni ostatní mimo domácnost, což jistě nebylo až tak zřídkavé, za cenu 319+2×79 = 477 Kč. Na jednoho to tak vychází až 159 Kč za měsíc, tedy dvojnásobek původní částky. A jeden z původních čtyř musel z kola ven. Tento model byl v květnu zaveden ve více než 100 zemích a zahrnuje oblast, která se na příjmech firmy podílí z více než 80 %.

V diskuzích sice spousta lidí tvrdila, že na "Netflixu nic není" a tento krok službě uškodí, protože místo toho, aby lidé přešli na dražší účet (nebo si připlatili za to, že jsou členy navíc), účet zruší, to se ale neukázalo být pravdou. Právě naopak. Za druhé čtvrtletí se uživatelská základna Netflixu zvětšila o 5,9 milionu uživatelů, což je nadprůměrný nárůst (obvykle okolo 2-3 milionů za čtvrtletí) a meziročně jde o 8% nárůst (obvykle meziročně okolo 4-5 %).

Streamovací služba nicméně své příjmy příliš nezvýšila. Za Q2/23 to bylo 8,19 mld. USD, což je jen o chloupek více než počátkem roku, kdy to bylo 8,16 mld. USD, a dokonce to není ani meziročně o mnoho více, neboť to rostlo o 2,7 %. Zvýšil se čistý zisk na 1,49 mld. USD, ale ani zde to není příliš velký nárůst, meziročně jde jen o 3,3 %.