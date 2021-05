BenQ TK700STi: herní projektor slibuje nejnižší latencí ve 4K

BenQ brzy uvede na pulty obchodů další herní projektor , který chce nahradit monitor nebo televizor. Jedná se o jeden z nejrychlejších projektorů na trhu, tedy co se týče zpoždění na vstupu. Při použití zdroje se 4K 60 Hz výrobce slibuje, že od vytvoření snímku v GPU počítače nebo konzole do jeho vykreslení na plátně by nemělo uplynout více než 16 ms. Pokud se jedná o zdroj 4K 30 Hz, měla by latence dosahovat 33 ms. Odezvu lze samozřejmě snížit přepnutím na rozlišení Full HD, kdy lze dosáhnout 8,33 ms při 120 Hz, respektive 4 ms při 240 Hz.