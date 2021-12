VVC/H.266 dle studie v 8K o 41 % úspornější než HEVC/H.265

Je velkou otázkou, jaký bude další rozšířený kodek videa. Měli jsme tu AVC/H.264, který byl nahrazen HEVC/H.265, ale stále přetrvává problém s licenčními poplatky. Na jednu stranu je zde nástupce VVC/H.266, na druhou tu máme kodek AV1, který není zatížen licencemi a může novému formátu dost zatopit. Jaký bude výsledek souboje, to se teprve uvidí, už nyní ale víme alespoň to, co vlastně H.266 přináší proti H.265. Testy provedené na IRT b<>com vzaly 6 různých videosekvencí, které byly převedeny s různými datovými toky. Následně byly porovnány jejich kvality.

Provedeny byly subjektivní i objektivní testy. Ty subjektivní ukázaly, že 8K video může mít o téměř 42 % nižší datový tok ve VVC/H.266 ve srovnání s HEVC/H.265 pro stejnou obrazovou kvalitu. Objektivní testy pak ukázaly úsporu 26 až 35 % podle zvolené metriky. Dalším závěrem bylo také to, že aby mělo 8K smysl, mělo by být ve vyšších snímkovacích frekvencích přes 60 fps. Jinak se totiž o degradaci detailů postará rozmazání pohybem (motion blur) a detaily navíc nemusí být viditelné.

