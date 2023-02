Video kodek AV1 začíná rychle zvyšovat svůj podíl, HEVC/H.265 je pomalejší

Mezi video kodeky v poslední době docela zuří bitva. Máme tady tradiční H.265/HEVC, jsou zde ale i alternativy v podobě kodeků VP9 a AV1. Právě AV1 vytvořený v Alliance for Open Media (AOMedia) docela víří vody a po úspěšných H.263 (MPEG-2), H.264/AVC a stále se rozšiřujícím H.265/HEVC možná ukončí nadvládu této rodiny formátů. Za AV1 totiž stojí obrovské společnosti jako Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Netflix a mnoho dalších. Jde o formát, který je royalty-free a open-source, to nicméně navzdory všeobecnému přesvědčení neznamená, že by byl zdarma.



Např. standardní poplatek za zařízení podporující i obrazový výstup s tímto formátem (smartphony, tablety, TV,...) vyjde na 0,32 EUR za kus, zařízení bez displeje (přehrávače, dekodéry, konzole, set-top-boxy...) pak vyjdou na 0,11 EUR za kus. Jsou zde ale i různé slevy, jiné formy plateb a je možné se dostat až na 0,12, resp. 0,04 EUR za zařízení. V případě HEVC je to u mobilních zařízení 0,4-0,53 USD, u televizí ale 1,2-1,6 USD, zařízení bez displeje a software pak 0,2 až 1,0 USD podle ceny, přičemž částky se mohou lišit dle dalších detailů.

Tvůrci AV1 tvrdí, že proti VP9 a HEVC je při stejné kvalitě až o 40 % úspornější, v průměru pak o 30 %. AV1 se rychle rozšiřuje a každý rok ho najdeme v o 30-40 % více zařízeních, což překonává růst H.265, který je v tomto pomalejší. Není divu,AV1 najdeme např. v nových grafických kartách Intelu, AMD a Nvidie, podporují ho nejnovější generace mobilních procesorů od Qualcommu i MediaTeku, objevil se také v mnoha televizích (např. LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sony a TCL). S AV1 se můžeme setkat také např. u Netflixu (max. 4K SDR) nebo u YouTube (max. 8K HDR). Licenční politika AV1 je ale také v hledáčků regulátorů. Těm se nelíbí licencování technologie společnostem, které nebyly při vzniku AV1.