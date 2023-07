Unie hollywoodských herců jde do stávky, nechce bezplatné AI dvojníky herců

Generativní AI způsobila další poprask. Tentokrát se to týká slavného Hollywoodu a amerického filmového průmyslu obecně. Tam už dva měsíce stávkují scénáristé (Writers Guild of America), nyní (od pátku 14. července) se k nim přidávají i herci, konkrétně tedy unie je zastupující, SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists). Těm se nelíbí návrh unie producentů AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), který by podle SAG-AFTRA měl znamenat jednodenní plat za vytvoření digitální kopie herce s využitím AI a pak používání této verze herce k libovolným účelům bez honorářů. Alespoň to tvrdí Duncan Crabtree-Ireland, šéf vyjednávání za SAG-AFTRA. Zde ještě podotkněme, že scénáristé a autoři stávkují proto, aby se zamezilo AI upravovat jimi napsané texty nebo je dokonce psát kompletně místo nich.



AMPTP se nicméně brání, že to je lež a že navrhovaná dohoda rozhodně nemá takovéto znění. Návrh říká, že studio může použít digitální kopii herce ve snímku, ve kterém sám fyzicky hraje (tedy rozšířit hercovy možnosti, ne ho nahradit). Dále také podotýká, že rozhodně není pravdou možnost využívání AI verze herce dle libovůle studia. Případné využití by bylo vždy na dohodě s hercem a pochopitelně za honorář. Každopádně ať tak či onak, jde vidět, že se s generativní AI patrně budeme setkávat stále častěji a častěji, a to i ve filmech (ostatně několik filmů s digitálními verzemi herců už existuje).