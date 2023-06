Twitter přijde s aplikací pro chytré TV, chce se více soustředit na video

Twitteru se poslední dobou moc nedaří. Obrovský odliv inzerentů se daří mazat jen velmi pomalu a sociální síť by se ráda zbavila své obrovské závislosti na reklamách. Její nová snaha by ale na reklamách měla být patrně také částečně závislá. Linda Yaccarino, nynější CEO Twitteru, se nechala v prezentaci pro investory slyšet, že lidé stráví na sociální síti Twitter zhruba 10 % času sledováním videa. A právě video by se mělo stát jedním z prostředků, jak posunout Twitter o něco dál. Platforma by totiž chtěla vytvořit aplikaci novou aplikaci pro chytré televize, aby bylo možné sledovat videa z Twitteru pohodlně i na Smart TV.



Měla by se z něj stát platforma trochu více podobná síti YouTube nebo TikToku pro různé tvůrce a komerční spolupráce. Jednou z nich je show "Tucker on Twitter", kterou moderuje Tucker Carlson od té doby, co opustil Fox News. K podobným show může Twitter opět nabízet reklamní prostor nebo jiné sponzorované příspěvky. Zda se něco takového rozjede, nebo je to jen zoufalý pokus udržet Twitter při životě, to se teprve ukáže. Co myslíte vy?