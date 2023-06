Tvůrce seriálu Black Mirror vyzkoušel ChatGPT. Je podle něj k ničemu

Chatbot ChatGPT zvládá spoustu zajímavých věcí, ale psaní nových epizod seriálu Black Mirror, který vysílá streamovací služba Netflix, to asi nebude. Tvrdí to alespoň tvůrce seriálu Charlie Brooker. Ten v rozhovoru pro magazín Empire řekl, že si ChatGPT chvíli hrál, ale nebyl z toho moc nadšený. Když do systému zadal poměrně vágní "vygeneruj novou epizodu Black Mirror", dostal něco, co na první pohled nevypadalo vůbec špatně. Bohužel, na druhý pohled to už bylo horší, a zde už použil i sprostá slova.



Podle něj systém prostě jen vzal všechny předchozí epizody seriálu, nějak je smíchal dohromady a vyplivl výsledek. Jak se člověk hlouběji ponořil do toho, co ChatGPT stvořilo jako návrh na novou epizodu, nebylo zde nic originálního. Podle Brookera mu ChatGPT nedovolil "porušit jeho vlastní pravidla" toho, co bylo v předchozích epizodách a nepřišel s ničím přelomovým. Kdo ví, co vše Brooker vlastně zkoušel, a zda se také snažil bych v následujících příkazech trochu konkrétnější v tom, co tam chce a co naopak ne.