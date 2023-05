Tom Hanks říká, že mu AI "umožní hrát" i po jeho smrti

V nedávné epizodě podcastu Adama Buxtona byl rozhovor s proslulým hercem Tomem Hanksem. Řeč přišla i na herectví a umělou inteligenci. Tom Hanks zde řekl, že si "nesmrtelnost na stříbrném plátně" poprvé uvědomil v roce 2004 při natáčení filmu Polární express. Zde se jedničky a nuly v počítači proměnily na tváře a postavy, přičemž od té doby schopnosti techniky pokročily ještě mnohem dál. 66letý Hanks řekl, že ho zítra může přejet autobus, ale jeho výkony budou žít dál a mohou vzniknout i nové. Díky technologiím si dle svých slov může střihnout dalších 7 filmů, kde bude vypadat jako 32letý, a to vše díky AI a deepfake technologiím.



Zároveň řekl, že je to velmi komplikovaná záležitost, která je velmi živě diskutovaným tématem mezi herci, agenturami, právníky a dalšími zainteresovanými osobami. Je potřeba vytvořit nějaké legální rámce ohledně toho, co bude možné dělat s jeho (ale také nejen jeho) tváří a hlasem. Řekl, že diváci budou schopni rozlišit skutečnou a umělou verzi herce a některým se to jistě nebude líbit, otázkou ale dle něho zůstává, zda jim na tom bude opravdu tak moc záležet. Připomeňme, že jednou ze záležitostí, kde se vliv AI a deepfake také docela probíral, byl i poslední Indiana Jones s Harrisonem Fordem. Samotnému herci je už 79 let, nicméně ve filmu byl digitálně omlazen na věk 35 let. A zdaleka nejde o jediný film, kde se digitálně omlazovalo.

V některých filmech se už i "oživovali" mrtví herci pomocí digitálních efektů. Příkladem může být Paul Walker ve Fast & Furious 7, Peter Cushing v Rogue One a několik dalších. Naopak tvůrci filmu Black Panther: Wakanda nechť žije se rozhodli v úctě k zesnulému Chadwicku Bosemanovi jeho digitální verzi v pokračování série nevytvářet. Jak to však vidíte vy? Měly by se se známými herci natáčet další filmy i po jejich smrti s využitím digitálních variant vytvořených pomocí AI nebo ne?