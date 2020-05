Tom Cruise má jednat se SpaceX: chce natáčet film ve vesmíru

Sci-fi filmů máme hodně. Přestože však obvykle zobrazují vesmír, nenatáčí se tam. Slavný herec Tom Cruise by to ale rád změnil a jeden ze svých příštích snímků chce natáčet ve vesmíru. Bohužel další informace nejsou příliš rozsáhlé, a tak se můžeme podívat jen na nějaké ty zvěsti, které kolují internetem. To tedy opravdu neznamená, že by byl film ve větších stádiích příprav. Zatím jej nemá pod palcem ani žádné filmové studio. Zákulisní informace hovoří např. o tom, že by nemělo jít o žádné pokračování série Mission Impossible, ale o samostatný dobrodružný snímek.



Také na svět prosákla informace, že měl Tom Cruise jednat se společností SpaceX Elona Muska, zda by vůbec něco takového bylo možné. V diskuzích měli figurovat i zástupci vesmírné agentury NASA. Faktem je, že kosmická loď Crew Dragon od SpaceX má být využívána i pro komerční projekty a tohle by tak mohl být jeden z prvních takových projektů. Je však jasné, že i pokud vše klapne, nebude to hned a na první vesmírný snímek si ještě počkáme nějaký ten pátek.

Ceny souvisejících / podobných produktů: