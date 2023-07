Televize Loewe bild i.77 dostává 77" úhlopříčku s 1TB HDD a OLED panelem

Novinkou německé společnosti Loewe, která se vyškrábala ze spárů bankrotu, je OLED televize bild i.77. Patří tedy do řady bild i, která už obsahuje 48", 55" a 65" varianty s OLED panely. Nový bild i.77 přidává větší 77" úhlopříčku s panelem od LG. Jde o WOLED bez technologie MLA s rozlišením 4K a podporou HDR režimů jako HLG nebo Dolby Vision.



Tradiční zajímavostí této řady je vestavěný 1TB pevný disk pro nahrávání obsahu a je otázkou, proč nebylo použito raději SSD. Cenově by to žádný výrazný rozdíl neudělalo. Operačním systémem je Loewe os7, který je postaven na platformě Vidaa od mateřské společnosti Hisense. Podporuje Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ nebo Netflix, nicméně chybí některé další aplikace zejména pro evropské zákazníky (Hisense je čínské). Televize je dodávána se stojánkem na zem nebo dokonce s velkou tyčí, která může mířit až do stropu s délkou do 2,9 metru. Máme tu 4 porty HDMI 2.1, integrovaný soundbar a podporu technologií DTS Play-Fi, Apple AirPlay a Chromecast. V Evropě bude stát 6000 EUR, u nás se už začíná objevovat za cenu 150.000 Kč s DPH.