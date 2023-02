Star Trek: Picard Season 3: oficiální trailer

První díl 3. sezóny bude k dispozici 16.2.2023, tedy už za 2 týdny. Jejím největším lákadlem bude to, že se v ní objeví všichni hlavní členové původní posádky z TNG (tedy snad kromě Weslyho, ale to je v pořádku :-)), takže se můžeme těšit, že se poprvé po 21 letech od uvedení filmu Star Trek: Nemesis opět objeví pohromadě na scéně všechny důležité postavy z TNG plus Sedmá z Devíti (Seven of Nine), která byla už v předchozích dvou sezónách, ale jinak pochází ze seriálu Star Trek Voyager. A také Raffaela Musiker, která je novou stálou postavou této seriálové trilogie (ST Picard). Celkový výčet hlavních postav tak bude následující:





Vadic, kterou ztvární herečka Amanda Plummer, jež je známá hlavně svou rolí v Pulp Fiction. V roli záporáků se zde objeví všem pořádným fanouškům Star Treku známá postava profesora Moriarty (Daniel Davis), což je hologram, který v jednom z dílů TNG získal vědomí. A ve světe Star Treku nová postava, kterou ztvární herečka Amanda Plummer, jež je známá hlavně svou rolí v Pulp Fiction.



Na trailer se můžete podívat zde:



A nelze opomenout ani teaser, jenž se objevil před 3 měsíci a který považuji za opravdu hodně povedený:





Seriál se začne vysílat 16.2.2023 na streamovací službě Paramount+ a 17.2.2023 na streamovací službě Amazon Prime Video. Bude mít celkem 10 dílů, které se budou vysílat v týdenních intervalech (na Amazon Prime Video bude každý díl vždy o 24 hodin později než na Paramount+), takže poslední díl vychází na 20.4.2023.

Worf: "Měli byste vědět, že teď preferuji pacifismus namísto boje."

Riker: "Všichni zemřeme."

A na závěr dodám pár vět z traileru od Rikera adresovaných Picardovi:

"Ty a já jsme cestovali až do nejvzdálenějších míst vesmíru.

Ale teď je to jiné.

Tohle je konec, můj příteli."