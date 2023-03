Star Trek: Discovery skončí s pátou sezónou

„Jako celoživotním fanouškům Star Treku nám bylo nesmírnou ctí a výsadou pomoci přivést Star Trek: Discovery na svět. 'Trekovský' vesmír znamená pro spoustu lidí - včetně nás - mnoho a my nemůžeme být pyšnější na to, čím Discovery přispěl k jeho odkazu, zejména co se týče zastoupení. Pokud by se i jen jeden člověk ztotožnil v Discovery nebo uviděl možnosti své budoucnosti novým způsobem - pak si myslíme, že by na nás byl Gene Roddenberry velmi pyšný.

Fanouškům po celém světě děkujeme, že se k nám připojili na této neuvěřitelné cestě. Vaše láska k postavám a vaše nadšení z každé epizody, z každé sezóny, pro nás znamená celý svět. Nemůžeme se dočkat, až uvidíte, na čem jsme pracovali v této poslední sezóně; oceňujeme vaši trpělivost v mezidobí a věřte nám, když říkáme, že to čekání bude stát za to. Máme vás všechny rádi!“