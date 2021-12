Služba Netflix rozšiřuje nabídku her o další 3 nové tituly

Netflix není už jen streamovací službou. V poslední době rozšířil svou nabídku i o není už jen streamovací službou. V poslední době rozšířil svou nabídku i o mobilní hry . Ty si lze nainstalovat z obchodů s aplikacemi, nicméně je potřeba mít předplatné služby. Nemají však žádné další náklady, takže jsou bez reklam nebo nákupů v aplikaci. Nedávno byla nabídka rozšířena o vzkříšený Asphalt Xtreme od Gameloftu a Bowling Ballers, nyní přichází další tři hry.

Nejde sice zrovna o nějaké trháky, které by samy o sobě měly Netflixu přitáhnout obrovské množství nových uživatelů, ukazují ale, že se služba snaží na nabídce zapracovat a že v budoucnu možná půjde o zajímavé předplatné, které bude obsahovat jak filmy seriály, tak i velké množství her. A to už může být argument při volbě streamovací služby.





Dominoes Café (domino - Knittens (klasické "spoj tři stejného druhu" - Wonderputt Forever (golf - Novými hrami jsou(domino - Android iOS ),(klasické "spoj tři stejného druhu" - Android iOS ) a(golf - Android iOS ). Na iOSu jsou pak k dispozici i již zmíněné Asphalt Xtreme, Bowling Ballers a Card Blast! V případě Androidu je nabídka o něco bohatší.

