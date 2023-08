Seriál Fallout od Amazonu přijde v roce 2024, Vault 33 bude v Los Angeles

Todd Howard / Bethesda Softworks:

"Let’s do something that exists in the world of Fallout. It’s not retelling a game’s story. It’s basically an area of the map and like let’s tell a story here that fits in the world that we have built, doesn’t break any of the rules. It can reference things in the games, but isn’t a retelling of the games. It exists in the same world, but it’s its own unique thing, so it adds to it."

Todd Howard / Bethesda Softworks | CZ překlad:

„Udělejme něco, co existuje ve světě Falloutu. Není to převyprávění příběhu her. Je to v podstatě oblast mapy ve stylu pojďme si zde vyprávět příběh, jenž zapadá do světa, který jsme vybudovali, neporušuje žádná pravidla. Může odkazovat na věci ve hrách, ale není to převyprávění her. Existuje ve stejném světě, ale je to jeho vlastní jedinečná věc, takže jej obohacuje.“