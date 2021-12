Samsung představí herní monitory a TV s podporou HDR10+ Gaming

Společnost Samsung chystá na CES 2022 nové monitory i televize. Cílit chce i na hráče, a tak obě tyto kategorie produktů dostanou pro rok 2022 podporu technologie HDR10+ Gaming. Týkat se to tak bude řady Neo QLED např. s televizemi Q70, půjde o modely s rozlišením 4K i 8K, tuto podporu dostanou i některé nové herní monitory společnosti.

Součástí standardu HDR10+ Gaming je např. automatická kalibrace HDR obrazu tak, jak to zamýšleli vývojáři hry. Také vyžaduje 4krát vyšší maximální jas, VRR technologie (FreeSync, G-Sync), režim s nízkými latencemi (ALLM) a také frekvenci 120 Hz.

Samsung tak např. spolupracoval se společností Saber Interactive, která přinese nový formát do her Redout 2 nebo Pinball FX, firma Game Mechanic Studios ho zase představí ve hře Happy Trails and the Kidnapped Princess. Pokud jde o ovladače grafických karet, Nvidia by podporu HDR10+ Gaming měla přinést v příštím roce pro GeForce řad RTX 30xx, 20xx a 16xx.

