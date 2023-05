Projektor Optoma ZW350e: kompaktní rozměry, 4000 lumenů, ale jen HD rozlišení

Optoma nedávno představila velmi kompaktní projektor ZW350e a chlubí se také slušným světelným tokem 4000 lumenů, je tak mířen např. spíše pro zasedací místnosti než pro sledování filmů. Horší je to s rozlišením, nabídne totiž jen HD (WXGA), tedy 1280×800 pixelů. Jeho kontrast je údajně 300.000:1, dynamický pak 2M:1. Dokáže vykreslit obraz o úhlopříčce 20" (51 cm) až 300" (762 cm). Jde o laserový projektor s životností na 30 tisíc hodin.

nedávno představila velmi kompaktní projektor ML1080 , který váží méně než 1 kg. Vedle toho má v nabídce i další nový kompaktní model, byť ten s hmotností 3 kg a rozměry 274×216×114 mm už tak malý není. Jmenuje sea chlubí se také slušným světelným tokem 4000 lumenů, je tak mířen např. spíše pro zasedací místnosti než pro sledování filmů. Horší je to s rozlišením, nabídne totiž jen HD (WXGA), tedy 1280×800 pixelů. Jeho kontrast je údajně 300.000:1, dynamický pak 2M:1. Dokáže vykreslit obraz o úhlopříčce 20" (51 cm) až 300" (762 cm). Jde o laserový projektor s životností na 30 tisíc hodin.

Projekční vzdálenost může být 1 až 10 metrů. Najdeme tu dva porty HDMI 1.4a s podporou 3D, mezi výstupy je pak jeden 3,5mm audio jack, USB-A (max. 1,5 A). Nechybí ani port RS-232. Typická hlučnost dosahuje 31 dB(A), max. je to 34 dB(A). Máme zde jeden 15W reproduktor. Spotřeba novinky činí minimálně 88 W, maximálně je to pak 139 W. Výrobce tvrdí, že proti běžnému projektoru je to o 45 % nižší spotřeba elektrické energie. Optická soustava projektoru má být vysoce odolná vůči vodě, splňuje totiž rating IP6X. Cena byla pro EU stanovena na 965 EUR (23 tisíc Kč).