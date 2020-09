PlayStation 5 jako multimediální centrum? Nabídne Netflix, Disney+ a další

Sony i Microsoft prezentují nové generace PlayStationu a Xboxu jako perfektní herní nástroje. Řada uživatelů ovšem počítá s univerzálním využitím herní konzole jako domácího centra multimediální zábavy. Microsoft něco takového zkoušel v případě původního Xboxu One, což se mezi hráči nesetkalo s takovým úspěchem, a tak se v případě Xboxu Series X/S soustředí téměř výhradně na hry. Platí to i v případě Sony, které zatím o „mimoherních“ funkcích PlayStationu 5 příliš nemluví.

Otázka, nakolik budou multimediální funkce součástí uživatelského rozhraní, je ovšem docela na místě. Zatímco nové Xboxy budou používat pouze upravený systém z aktuální generace, Sony se rozhodlo pro kompletní přepracovaní uživatelského rozhraní. Ve srovnání s PS4 by neměl zůstat kámen na kameni, nebo chcete-li pixel na pixelu. Samotný japonský výrobce se vyjádřil tak, že v případě uživatelského rozhraní PS5 zvolí „velmi rozdílný koncept“. Co konkrétně to znamená se ovšem dozvíme až později, zatím žádný spolehlivý pohled na nové UI nemáme.

Již nyní ovšem můžeme říct, že PlayStation 5 bude podporovat nejpopulárnější aplikace pro streamování obsahu. Konkrétně zatím máme potvrzeny aplikace Netflix, Disney+ a YouTube, z hudebních potom Spotify. Prozradil nám to multimediální ovladač pro PS5, jehož finální verze se objevila na stránkách Sony. Tento ovladač totiž bude mít dedikovaná tlačítka právě pro výše uvedené aplikace, i když seznam podporovaných aplikací bude jistě mnohem delší. Sony také na stránkách upozorňuje, že některé ze služeb mohou být dostupné až později po aktualizaci firmwaru.

Můžeme předpokládat, že na PS5 bude možné streamovat videa ve 4K HDR, ale potvrzeno to zatím nemáme. Otazník zůstává viset také nad podporou formátů Dolby Vision a Dolby Atmos. Zatímco nové Xboxy budou schopné zpracovat obsah s Dolby Vision (i při hraní her), zájemci o připravovaný PlayStation by s podporou spíše počítat neměli. O něco nadějněji to vypadá s technologiemi prostorového zvuku Dolby Atmos a DTS:X. Nedávná se totiž objevila rozmazaná fotografie výrobního štítku PS5, která obsahuje loga DTS a Dolby.

