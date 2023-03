Oscar 2023: přehled vítězů a nominací

Hodnotilo se celkem ve 23 různých kategoriích, v kterých nejvíce zazářil film "Všechno, všude, najednou", který získal 7 Oscarů - za nejlepší film, režii, herečku v hlavní roli, herce ve vedlejší roli, herečku ve vedlejší roli, původní scénář a střih. Podívejme se na to podrobněji a začněme tou nejdůležitější kategorií, nejlepším filmem.

Nejlepší film - vítěz Everything Everywhere All at Once (Všechno, všude, najednou) Premiéra: 25. 3. 2022

Žánr: Akční, dobrodružný, komedie | Profil na IMDB

Čínská imigrantka středního věku je stržena do šíleného dobrodružství, v kterém může sama zachránit existenci tím, že prozkoumá jiné vesmíry a spojí se s životy, které mohla vést. Nejlepší film - nominace

All Quiet on the Western Front (Na západní frontě klid )

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin (Víly z Inisherinu)

Elvis

The Fabelmans (Fabelmanovi)

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness (Trojúhelník smutku)

Women Talking (Ať ženy promluví)

Nejlepší režie - vítěz

Everything Everywhere All at Once (Všechno, všude, najednou)

Nejlepší režie - nominace

Martin McDonagh: The Banshees of Inisherin (Víly z Inisherinu)

Steven Spielberg: The Fabelmans (Fabelmanovi)

Todd Field: Tár

Ruben Östlund: Triangle of Sadness (Trojúhelník smutku)



Nejlepší herec v hlavní roli - vítěz Brendan Fraser: The Whale (Velryba) Premiéra: 21. 12. 2022

Žánr: Drama | Profil na IMDB

Samotářský, morbidně obézní učitel angličtiny se pokouší znovu navázat kontakt se svou odcizenou dospívající dcerou.

Nejlepší herec v hlavní roli - nominace Austin Butler: Elvis

Colin Farrell: The Banshees of Inisherin (Víly z Inisherinu)

Paul Mescal: Aftersun (All inclusive)

Bill Nighy: Living (Žít)





Nejlepší herečka v hlavní roli - vítězka Michelle Yeoh: Everything Everywhere All at Once (Všechno, všude, najednou) Premiéra: 25. 3. 2022

Ana de Armas: Blonde (Blondýnka)

Andrea Riseborough: To Leslie (Pro Leslie)

Michelle Williams: The Fabelmans (Fabelmanovi)







Nejlepší herec ve vedlejší roli - vítěz Ke Huy Quan: Everything Everywhere All at Once (Všechno, všude, najednou) Premiéra: 25. 3. 2022

Brian Tyree Henry: Mosty

Judd Hirsch: The Fabelmans (Fabelmanovi)

Barry Keoghan: The Banshees of Inisherin (Víly z Inisherinu)

Nejlepší herečka ve vedlejší roli - vítězka Jamie Lee Curtis: Everything Everywhere All at Once (Všechno, všude, najednou) Premiéra: 25. 3. 2022

Hong Chau: The Whale (Velryba)

Kerry Condon: The Banshees of Inisherin (Víly z Inisherinu)

Stephanie Hsu: Everything Everywhere All at Once (Všechno, všude, najednou)