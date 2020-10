Netflix v říjnu 2020: nové seriály a filmy z originální produkce

Ani v říjnu nás Netflix nenechá na holičkách a připravil bezmála šest desítek nových originálů, kterými si můžeme zkrátit deštivý podzim. Pokud hledáte hvězdné obsazení, čeká na vás komedie Hubie Halloween, další film od Netflixu, kde si hlavní roli zahraje Adam Sandler. Emma Roberts se zase objeví v romatické komedii Sváteční rande. Premiéru bude mít také hororová komedie Upíři v Bronxu nebo romantický thriller Rebecca. Atmosféru tradičního pivního festivalu vám připomene dramatický seriál Oktoberfest: krev a pivo. Mezi další zástupce z Evropy patří napínavé ruské sci-fi K jezeru nebo polský horor Dnes v noci v lese nikdo nespí. Z dokumentů stojí za zmínku především film o životě známého moderátora Davida Attenborougha Život na naší planetě.





1. října

Dobrý den, Verônico (Bom Dia, Verônica) — NETFLIX ORIGINAL

Nedoceněná policistka narazí při pátrání po internetovém predátorovi na manželský pár opředený děsivým tajemstvím – a pavučinou lží, která ho má zakrýt.



Carmen Sandiego: 3. řada (Carmen Sandiego: Season 3) — NETFLIX FAMILY

Dokonalá zlodějka Carmen Sandiego využívá svoje schopnosti ve prospěch dobra a společně s parťáky na cestách po světě kazí plány zlé organizace jménem VILE.



Oktoberfest: krev a pivo (Oktoberfest: Beer & Blood) — NETFLIX ORIGINAL

Na začátku 20. století se ambiciózní sládek Curt Prank rozhodne brutálními metodami vybudovat pivovar, který ovládne lukrativní mnichovský Oktoberfest.

Jen kvůli tobě (Pasal Kau) — NETFLIX FILM

Poté, co se nic netušící zaměstnankyně zamiluje do hosta, zaplete se do únosu rukojmí a objeví pravou lásku na nepravděpodobném místě.



Čarodějnice školou povinné: 4. řada (The Worst Witch: Season 4) — NETFLIX FAMILY

Poté, co narazí na školu pro čarodějky, si hlavní hrdinka uvědomuje, že nejspíš patří právě tam. Inspirováno oblíbenými knihami Jill Murphy.



2. října

Tut tut autíčko Otík a Halloween (A Go! Go! Cory Carson Halloween) — NETFLIX FAMILY

Otík, Kristýnka a Ferda dostanou o Halloweenu chuť na obří sladkosti. Ale nekoledují si ve strašidelné části města o malér?



To zvládneš (Ahí te encargo) — NETFLIX FILM

V manželství jim to klape. On ale zatouží po dítěti, zrovna když se jí začíná dařit v práci, a tak si nového člena rodiny pořídí sám.



Kletba z jihu (The Binding) — NETFLIX FILM

Během návštěvy budoucí tchyně v jižní Itálii se žena musí postavit záhadné a zlověstné kletbě, která se chystá zmocnit její dcery.



Smrt Dicka Johnsona (Dick Johnson Is Dead) — NETFLIX DOCUMENTARY

Filmařka Kirsten Johnson nápaditým a humorným způsobem natáčí umírání svého otce, aby jemu i sobě pomohla vyrovnat se s tím, co musí přijít.



Emily in Paris — NETFLIX ORIGINAL

Marketingová manažerka Emily Cooperová sbalí v Chicagu kufry a odjede za prací snů do Paříže. V novém životě musí řešit pracovní trable, přátele i lásku.



Òlòtūré — NETFLIX FILM

Nigerijská novinářka se přestrojí za lehkou děvu, aby odhalila síť obchodníků s lidmi, a dostane se do polosvěta, kde ženy znají jenom ponižování a příkoří.



Vážení pánové (Serious Men) — NETFLIX FILM

Muž z chudinské čtvrti zoufale touží po lepším životě. Neváhá vymyslet spletitou síť lží a podvodů, kterými ale ohrozí svého malého syna.



Song Exploder — NETFLIX ORIGINAL

Inspirujte se muzikanty, kteří jdou až na dřeň tvůrčího procesu a v dokumentu podle slavného podcastu odhalují svoje nejtajnější myšlenky.



Upíři v Bronxu (Vampires vs. the Bronx) — NETFLIX FILM

Bronx jako by se měnil na čtvrť pro boháče. Jenže tři místní borci mají pro strach uděláno, odhalí děsivý plán a nedopustí, aby někdo vysál život z jejich čtvrti.



4. října





David Attenborough: Život na naší planetě (David Attenborough: A Life on Our Planet) — NETFLIX DOCUMENTARY

Známý moderátor se ohlíží za svým životem a historií vývoje života na Zemi. Truchlí nad ztrátou divočiny a přichází s vlastní vizí budoucnosti.



6. října

StarBeam: Halloweenský hrdina (StarBeam: Halloween Hero) — NETFLIX FAMILY

Chamtivý kapitán Fishbeard krade všem sladkosti, které dostali o Halloweenu. Starbeam a Boost ale mají v rukávu pár triků, co tenhle problém vyřeší.



7. října

Hubieho Halloween (Hubie Halloween) — NETFLIX FILM

Dobrosrdečný, ale trochu bázlivý Hubie není v Salemu moc oblíbený. Když se ale na Halloweena začnou dít strašidelné věci, rozhodne se ve svém městečku zjednat pořádek.

K jezeru (To the Lake) — NETFLIX ORIGINAL

Uprostřed děsivé epidemie, která může zničit veškerou civilizaci, bojuje několik lidí o holé životy. V brutálních podmínkách často není místo pro lásku a lidskost.



Streaming October 9th

Ticjí univerzita (Deaf U) — NETFLIX ORIGINAL

Reality show o partě neslyšících a nedoslýchavých kamarádů, kteří vyprávějí svoje příběhy a zažívají slasti i strasti studentského života na Gallaudetově univerzitě.

Rychle a zběsile Závodníci v utajení: Rio (Fast & Furious Spy Racers: Season 2: Rio) — NETFLIX FAMILY

Vládní agentura najme náctiletého řidiče Tonyho Toretta a jeho kámoše, kteří milují adrenalin, aby se infiltrovali do prostředí ilegálních automobilových závodů.

Čtyřicetiletá verze (The Forty-Year-Old Version) — NETFLIX FILM

Newyorská autorka divadelních her Radha je na prahu čtyřicítky a zoufale touží po úspěchu. A objeví svůj rapperský talent a najde novou inspiraci.



Nemá mě ráda, má mě ráda (Ginny Weds Sunny) — NETFLIX FILM

Starý mládenec se touží oženit, jenže ženy ho pořád odmítají. Možná ale získá srdce bývalé lásky, když přiloží ruku k dílu nečekaný pomocník – její vlastní matka.

Záhadné sídlo Bly (The Haunting of Bly Manor) — NETFLIX ORIGINAL

Když je někdo mrtvý, ještě to neznamená, že už tu není. Gotický romantický příběh od tvůrce seriálu „Dům na kopci“, ve kterém chůva padá do propasti děsivých tajemství.

Superpříšerky: Superdušičky (Super Monsters: Dia de los Monsters) — NETFLIX FAMILY

Superpříšerky oslaví svátek Día de los Muertos s Vidou, její kouzelnou rodinou a novými kamarády. A taky si užijí parádně strašidelný průvod!



12. října

Kipo a divotvorná zvířata: 3. série (Kipo and the Age of Wonderbeasts: Season 3) — NETFLIX FAMILY

Opečovávaná a trochu vznětlivá dívka se s pomocí jedné zvláštní party snaží přežít ve světě plném zmutovaných zvířat a objeví při tom svoje schopnosti.



13. října

Na chatě s Bertem Kreischerem (The Cabin with Bert Kreischer) — NETFLIX COMEDY SPECIAL

Komik Bert Kreischer žije naplno, ale teď mizí na chatu, aby si trochu pročistil hlavu, tělo i duši. A pozval si k tomu pár svých známých vtipálků.



Oktonauti a Velký bariérový útes (Octonauts & the Great Barrier Reef) — NETFLIX FAMILY

Muzikálový speciál, ve kterém si hejna hladových hvězdic brousí zuby na mořské korály. Oktonauti musí hvězdice zastavit, aby zachránili domeček svého nového kamaráda.



14. října

BLACKPINK: Light Up the Sky — NETFLIX DOCUMENTARY

Za jejich raketovým vzestupem stojí léta dřiny, velké sny i spousta překážek, které společně musely překonat. Příběh korejské dívčí skupiny BLACKPINK.



15. října

Bestiář mladé chůvy (A Babysitter’s Guide to Monster Hunting) — NETFLIX FILM

Středoškolačka se přidá do tajného společenství chův a pustí se do boje se strašákem a jeho příšerami. Ti totiž unesli chlapce, kterého měla o Halloweenu na starost.



Love Like the Falling Rain — NETFLIX FILM

Zatím nejsou k dispozici žádné podrobnosti.

Příběh malé Roony (Rooting for Roona) — NETFLIX DOCUMENTARY

Dokument zachycuje příběh malé holčičky z indického venkova, která trpí hydrocefalem. Když její fotky obletí svět, dostane šanci na operaci – a ta jí možná změní život.



Social Distance — NETFLIX ORIGINAL

Antologie příběhů natočená v izolaci, která přináší temný i humorný pohled na to, jak se lidé snaží zůstat v kontaktu, i když se nesmí fyzicky stýkat.



16. října

Někdo musí zemřít (Alguien tiene que morir) — NETFLIX ORIGINAL

V konzervativním Španělsku padesátých let rozpoutá údajný vztah mezi mladým mužem a mexickým baleťákem skandál s dalekosáhlými důsledky.



Domov jako ze sna (Dream Home Makeover) — NETFLIX ORIGINAL

Svým jedinečným stylem plní Shea a Syd z ateliéru Studio McGee různým rodinám sny o dokonalém bydlení podle jejich představ.



Grand Army — NETFLIX ORIGINAL

Pět studentů z největší státní střední školy v Brooklynu sní o lepší budoucnosti. Ze všech sil se snaží přežít, uspět a vymanit se ze svého chaotického světa.



Francouzská revoluce (La Révolution) — NETFLIX ORIGINAL

V alternativní verzi Velké francouzské revoluce objeví budoucí vynálezce gilotiny nemoc, která nutí šlechtice vraždit obyčejné lidi.



Poslední děti na Zemi: 3. kniha (The Last Kids on Earth: Book 3) — NETFLIX FAMILY

Třináctiletý sirotek se jen tak něčeho nezalekne. Když na jeho město zaútočí zombie a příšery, spojí síly se svými kamarády a společně se pokusí chaos přečkat.



Chicagský tribunál (The Trial of the Chicago 7) — NETFLIX FILM

Měl to být pokojný protest. Místo toho ale propukl násilný střet s policií. Pak následoval jeden z nejznámějších soudních procesů v historii.



19. října

Nevyjasněné záhady: 2. svazek (Unsolved Mysteries: Volume 2) — NETFLIX DOCUMENTARY

Legendární dokumentární seriál se vrací na obrazovky s další várkou záhadných zmizení, šokujících vražd, nadpřirozených setkání a dalších skutečných případů.

20. října

Kouzelný školní autobus opět přijíždí: Spoj paní učitelky Frizzlové (The Magic School Bus Rides Again The Frizz Connection) — NETFLIX FAMILY

Po zásahu bleskem se kouzelný školní autobus rozopadne na tři části a třída se rozprskne po celém světě i s různými verzemi paní učitelky Frizzlové na každé z nich!

21. října

David Letterman: Mého dalšího hosta nemusím představovat: 3. řada (My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Season 3) — NETFLIX ORIGINAL

Legendární dokumentární seriál se vrací na obrazovky s další várkou záhadných zmizení, šokujících vražd, nadpřirozených setkání a dalších skutečných případů.



Rebecca — NETFLIX FILM

Naivní dívka se bláznivě zamiluje do bohatého vdovce. Po svatbě se nastěhuje na jeho rodinné sídlo, ale nedokáže uniknout všudypřítomnému stínu jeho zesnulé první ženy.



22. října



Kadáver (Cadaver) — NETFLIX FILM

Po jaderné katastrofě naláká vidina jídla vyhladovělou rodinu do hotelu, kde mají účinkovat v divadelní hře. Diváci ale začnou postupně mizet.



23. října



Barbaři (Barbarians) — NETFLIX ORIGINAL

Osudy tří postav se propojují v bitvě v Teutoburském lese, kde germánští válečníci v roce 9. n. l. zastavili rozpínání Římské říše.



Pohyb (Move) — NETFLIX ORIGINAL

Objevte v této dokumentární sérii brilantní tanečníky a choreografy, kteří formují pohybové umění po celém světě.



Až na Měsíc (Over the Moon) — NETFLIX FILM

Animovaný muzikál o dívce, která si postaví kosmickou loď a vydá se hledat mytickou měsíční bohyni. Režie se ujal legendární animátor Glen Keane.



Perdida — NETFLIX ORIGINAL

Policistka, jejíž přítel z dětství před lety zmizel v Patagonii, zahájí nové hledání odpovědí a brzy zjistí, že je v ohrožení života.



Dámský gambit (The Queen’s Gambit) — NETFLIX ORIGINAL

V kentuckém sirotčinci se v 50. letech minulého století odehrává příběh mladé dívky, která bojuje se závislostí a objeví v sobě mimořádný šachový talent.



27. října

Blood of Zeus — NETFLIX ANIME



Anime série zasazená do světa řecké mytologie. Seriál vypráví příběh mladého muže, který zjistí, že je nemanželským synem Dia.

Chico Bon Bon: 4. řada (Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt: Season 4) — NETFLIX FAMILY

Opičák šikula Chico Bon Bon má vždycky po ruce správné nářadí. Se svojí partou Opravářů rád píchne lidem z městečka Blunderburg a spraví všechno rozbité.



Guillermo Vilas: Vyrovnat skóre (Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada) — NETFLIX DOCUMENTARY

Příběh legendárního tenisty Guillerma Vilase, který přes 40 let požadoval opravu žebříčku, aby se aspoň zpětně mohl stát světovou jedničkou.



28. října





Sváteční rande (Holidate) — NETFLIX FILM

Dva nezadaní už mají po krk toho, že jsou na svátky vždycky sami, a tak uzavřou dohodu a na všech oslavách v roce si navzájem dělají doprovod. Pak ale přeskočí jiskra.



Dnes v noci v lese nikdo nespí (Nobody Sleeps in the Woods Tonight) — NETFLIX FILM

Skupina teenagerů závislých na technologiích se zúčastní rehabilitačního táboru v lese, ale zlověstná síla je tam chce navždy nechat offline.



Tajemství hrobky v Sakkáře (Secrets of the Saqqara Tomb) — NETFLIX DOCUMENTARY

Dokument o týmu archeologů, kteří na vykopávkách v dosud neprobádané starověké hrobce v egyptské Sakkáře postupně odkrývají jedinečné artefakty.



30. října

Drsný město (Bronx) — NETFLIX FILM

Věrný policista, chycený do spleti policejní korupce a bojujících gangů v Marseille, musí chránit svůj oddíl tím, že vezme věci do svých rukou.



The Day of the Lord — NETFLIX FILM

Informace zatím nejsou k dispozici.



Jeho dům (His House) — NETFLIX FILM

Mladý pár z Jižního Súdánu chce v Anglii začít nový život. Oba je ale drtí děsivé vzpomínky na hrůzy, před kterými uprchli ze svojí válkou zpustošené země.



Nakrmte někdo Phila: 4. řada (Somebody Feed Phil: Season 4) — NETFLIX ORIGINAL

Tvůrce populárního sitcomu „Raymonda má každý rád“ Phil Rosenthal poznává na svých cestách kuchyni a kulturu měst jako Bangkok, Lisabon, Mexico City a řadu dalších.



Suburra: Krvavé předměstí: 3. řada (Suburra: Season 3) — NETFLIX ORIGINAL

V roce 2008 se spor o pozemky v přímořském městečku nedaleko Říma proměnil na smrtící bitvu mezi organizovaným zločinem, zkorumpovanými politiky a Vatikánem.



Ceny souvisejících / podobných produktů: