Netflix v prosinci 2020: nové seriály a filmy z originální produkce

Uvařte si hrnek čaje, zabalte se do deky a místo nekonečných repríz na televizních kanálech si předvánoční atmosféru užijte s premiérami na Netflixu. Připraveno je řada svátečních novinek pro děti i celé rodiny. Rozhodně ovšem budete mít na co koukat i v případě, že si budete chtít od Vánoc odpočinout. David Fincher si připravil černobílé životopisné drama MANK. Producent Ryan Murphy, autor seriálů Plastická chirurgie s. r. o. nebo American Horror Story, vytvořil pro Netflix film The Prom podle stejnojmenného muzikálu. Divákům se také představí Google Clooney ve snímku Půlnoční nebe. Producentka Shonda Rimes, která stojí za veleúspěšnými Chirurgy, vytvořila seriálovou adaptaci románů Bridgertonovi. A čtvrtou řadou budou na konci prosince pokračovat Sabrinina děsivá dobrodružství.

1. prosince

Andělino vánoční přání (Angela’s Christmas Wish) — Netflix Family

Její táta sice pracuje až v daleké Austrálii, ale Anděla se rozhodne, že celá rodina prostě musí být na Vánoce pohromadě. A má i plán, jak to zařídit.

Vánoční filmy našeho dětství (The Holiday Movies That Made Us) — Netflix Original

Podívejte se, jak vznikaly nejúspěšnější vánoční filmy, poslechněte si rozhovory s lidmi, kteří se na nich podíleli, a nahlédněte do zákulisí natáčení.

Natalie Palamides: Nate – A One Man Show — Netflix Comedy Special

Z drsného chlapáka něžnou květinkou. One-woman show, ve které Nate Palamino v podání komičky Natalie Palamides naživo probírá humor, lásku nebo sexualitu.

2. prosince

Svět mimozemšťanů (Alien Worlds) — Netflix Documentary

Seriál, který aplikuje zákony života na Zemi na zbytek galaxie a kombinací vědy a fikce si pohrává s různými představami o životě na jiných planetách.



Ari Eldjárn: Promiňte mou islandštinu (Ari Eldjárn: Pardon My Icelandic) — Netflix Comedy Special

Islandský komik Ari Eldjárn si utahuje z rivality mezi severskými národy, hollywoodské verze Thora nebo batolat a jejich zvláštních rozmarů.



Ostrá (Fierce) — Netflix Film

Talentovaná mladá zpěvačka má na oblíbené pěvecké soutěži neuvěřitelný úspěch. Mnohem víc ale touží získat lásku svého otce, který je členem poroty.



Hazel Brugger: V tropech (Hazel Brugger: Tropical) — Netflix Comedy Special

Komička Hazel Brugger se ve standupovém speciálu opře do neukázněných hus, ukecaných gynekologů nebo půjček od německých bank.



3. prosince

Break — Netflix Film

Po vážném úrazu přemýšlí Lucie, jestli se má dál věnovat tanci. A narazí při tom na Vincenta, nadaného tanečníka breakdance, který má vlastních trablů taky až nad hlavu.



Chico Bon Bon a Den bobulí (Chico Bon Bon and the Very Berry Holiday) — Netflix Family

Opraváři plánují každému ve městě dovézt bobulové cukroví, jak nejrychleji dovedou. Musí to stihnout, než se všichni probudí, jinak hrozí vánoční pohroma.



Zase Vánoce (Tudo Bem No Natal Que Vem) — Netflix Film

Táta od rodiny se zasekne v časové smyčce a musí pořád dokola slavit Vánoce, i když je naprosto nesnáší. Aspoň konečně zjistí, na čem v životě opravdu záleží.



4. prosince

Hlava v pejru (Bhaag Beanie Bhaag) — Netflix Original

Aspirující komička dá vale svému pohodlnému, ale prázdnému životu s odsuzující rodinou, zamotanými vztahy a věčnou sebekritikou a rozhodne se naplno věnovat stand-upu.



Big Mouth: 4. řada — Netflix Original

Životy dospívajících kamarádů se převrátí vzhůru nohama, jakmile udeří puberta a její zázraky i hrůzy. Ztřeštěná komedie od kámošů Nicka Krolla a Andrewa Goldberga.



Růže z Bombaje (Bombay Rose) — Netflix Film

V rušném a pestrém velkoměstě se do sebe zamilují dva snílci. Jejich vztahu se ale do cesty postaví povinnosti i odlišná víra.



Hrdinné příběhy kapitána Bombarďáka (Captain Underpants Mega Blissmas) — Netflix Family

Vánoce jsou divné - opravdu divné - poté, co se George a Harold vrátili v čase, aby změnili několik tradic svých milovaných svátků.

Vánoční přestřelka (Christmas Crossfire) — Netflix Film

Překazí vraždu jednoho muže a společně pak zabijákům utečou. A navíc ho hledá žena, se kterou se právě seznámil.



The Great British Baking Show: Holidays: Season 3 — Netflix Original

Vyzdobte sály cukrem, máslem a čokoládou, protože soutěžící z minulých sezón pečou sladké vánoční dárky pro porotce Paula Hollywooda a Prue Leithovou.

Nesmrtelná Leyla (Leyla Everlasting) — Netflix Film

Nezdolná žena, její manžel a manželská poradkyně, ke které spolu chodí, zabřednou do zhoubného milostného trojúhelníku a děsivého plánu na získání starodávného rukopisu.



MANK — Netflix Film

Hollywood 30. let vypadá úplně jinak, když se na něj podíváte očima sarkastického scénáristy a alkoholika H. J. Mankiewicze, který právě dokončuje svého „Občana Kanea“.



Pokémon Journeys: The Series: Part 3 — Netflix Family

Mladý trenér Ash a jeho nový přítel Goh se stávají výzkumnými pracovníky v laboratoři profesora Cerise a cestují po celém světě, aby se dozvěděli o Pokémonech.

Selena: Cesta ke slávě (Selena: The Series) — Netflix Original

Americká zpěvačka s mexickými kořeny Selena na cestě za velkým snem o slávě, pro kterou toho ona i její rodina musely hodně obětovat.



5. prosince

Mighty Express: Vánoční dobrodružství (Mighty Express: A Mighty Christmas) — Netflix Family

Parta Mighty Express přivítá další vláček a pak všichni odfrčí do sněhové bouře, aby stihli doručit vánoční dárky dětem v Traťovicích.



Zadrženi (Detention) — Netflix Original

Utrápená studentka na odlehlé střední škole odhalí různá znepokojivá tajemství a život jí převrátí naruby zrada i nadpřirozené setkání.

8. prosince

Emicida: AmarElo - To všechno kvůli včerejšku (Emicida: AmarElo - É Tudo Para Ontem) — Netflix Documentary

Mezi scénami ze svého koncertu v São Paulu oslavuje rapper a aktivista Emicida bohaté dědictví černé brazilské kultury.



Lovestruck in the City — Netflix Original

Realistický portrét mladých lidí, kteří usilují o romantiku a štěstí a snaží se obejít v rušném konkurenčním městském prostředí.

Mr. Iglesias: 3. řada — Netflix Original

Středoškolský učitel Gabriel Iglesias se na svojí alma mater snaží změnit životy několika inteligentních žáků, kteří svoje schopnosti nevyužívají naplno.

Spirit volnost nadevše: Dobrodružná jízda (Spirit Riding Free: Ride Along Adventure) — Netflix Family

Vydejte se s Lucky a její partou kamarádek na interaktivní misi za záchranou Mariceliny oblíbené klisničky, kterou ukradli zloději koní spolu s divokým stádem.



Superpříšerky: Superpříšerky pomáhají Santovi (Super Monsters: Santa’s Super Monster Helpers) — Netflix Family

Santa letos nestíhá a superpříšerky mu musí pomoct s přípravou vánočních dárků. Díky jejich kouzlům je všichni snad dostanou včas.



9. prosince

Ashley Garcia: Geniální a zamilovaná (Ashley Garcia: Genius in Love: Christmas) — Netflix Family

Patnáctiletá vědkyně Ashley Garciaová se stěhuje na druhý konec země za kariérou v oboru robotiky. Zároveň zkoumá bílá místa na mapě moderního dospívání.



The Big Show Show: Christmas — Netflix Family

Profesionální wrestler Big Show opouští ring WWE a připravuje se na mnohem drsnější úkol – bude na Floridě s manželkou vychovávat tři dcery.



Rose Island — Netflix Film

Idealistický inženýr si u pobřeží Itálie postaví ostrov a založí na něm vlastní stát. Přiláká tím pozornost celého světa a samozřejmě taky italské vlády.



Chirurgický řez (The Surgeon’s Cut) — Netflix Documentary

Filozofové, vypravěči i průkopníci v tom, co dělají. Inspirativní dokumentární seriál, ve kterém se čtyři chirurgové zamýšlejí nad svým životem a profesí.



10. prosince

Alice is Borderland — Netflix Original

Mladík posedlý videohrami a jeho dva kamarádi se ocitnou v alternativní verzi Tokia, kde se musí účastnit krutých her, aby přežili.



11. prosince

Hank a jeho popelářské auto o Vánocích (A Trash Truck Christmas) — Netflix Family

Santa na Štědrý večer nabourá a skončí i se svými saněmi na smetišti, a tak musí Hank, Popeláček a jejich zvířecí kamarádi společně zachránit Vánoce.

Plátno (Canvas) — Netflix Film

Starý muž, kterému zlomila srdce smrt milované ženy, v sobě nedokáže znovu probudit vášeň pro malování. Nová inspirace na sebe ale nenechá dlouho čekat.



Máme hlas (Giving Voice) — Netflix Documentary

Šest ambiciózních studentů herectví se chce probojovat do prestižní Soutěže monologů Augusta Wilsona, která vyvrcholí strhujícím závěrečným kolem na Broadwayi.



Binec, který po tobě zůstává (El desorden que dejas) — Netflix Original

Nová učitelka na střední nemůže přestat myslet na podezřelou smrt, ke které došlo před třemi týdny, a začíná se bát o život.



The Prom — Netflix Film

Parta ne zrovna úspěšných broadwayských herců rozvíří poklidný život městečka v Indianě, když se zastane studentky, která chce jenom vyrazit na ples se svojí přítelkyní.



14. prosince

Kalifornské Vánoce (A California Christmas) — Netflix Film

Podrobnosti zatím nezveřejněny.



Hilda: 2. řada — Netflix Family

Když se nebojácná a svobodomyslná Hilda vydá ze svého domova v čarovném lese do města, narazí na nové přátele, dobrodružství a magické bytosti.



Krasotinky (Tiny Pretty Things) — Netflix Original

Vynikající studentka elitní baletní školy se stane obětí útoku. Na její náhradnici ale čeká svět plný lží, zrady a nelítostné konkurence.



15. prosince

Song Exploder: 2. řada — Netflix Original

Inspirujte se muzikanty, kteří jdou až na dřeň tvůrčího procesu a v dokumentu podle slavného podcastu odhalují svoje nejtajnější myšlenky.



16. prosince

Anitta: Vyrobena v Honóriu (Anitta: Made in Honório) — Netflix Original

V tomto intimním dokumentu brazilská popová královna Anitta mluví o slávě, rodině a její divoké pracovní morálce a odhaluje ženu, která stojí za hity.

Zpackaný Vánoce: Svatba (How to Ruin Christmas: The Wedding) — Netflix Original

Rebelka Tumi přijede na Vánoce domů a hned se jí podaří zhatit sestřiny svatební plány. Musí proto všechno napravit dřív, než bude pozdě.



Rozparovač (The Ripper) — Netflix Documentary

Koncem 70. let se britské policii dlouho nedaří odhalit, natož pak dopadnout sériového vraha, který se po celém světě proslavil jako yorkshirský rozparovač.



Run On — Netflix Original

Podrobnosti zatím nezveřejněny.

Vir Das: V izolaci – Karanténní speciál (Vir Das: Outside In – The Lockdown Special) — Netflix Original

Vtipkování na pódiu nabývá jiného - hlubšího - smyslu, protože komik provádí online show pro domácí diváky po celém světě z jeho rezidence v Bombaji.



18. prosince

Vánoce u našich: 2. řada (Home for Christmas: Season 2) — Netflix Original

Johanne už nebaví poslouchat neustálé narážky na to, že nikoho nemá, a tak se rozhodne, že rodině o Vánocích představí nového přítele. Má 24 dnů na to, aby ho našla.



Ma Rainey – matka blues (Ma Rainey’s Black Bottom) — Netflix Film

V roce 1927 se v nahrávacím studiu v Chicagu se svojí kapelou sešla zpěvačka blues Ma Rainey, která si nikdy nenechala nic líbit, a atmosféra tam brzy pořádně zhoustla.

Sladký domove! (Sweet Home) — Netflix Original

Lidé se mění v krvelačná monstra a rozsévají zkázu. Zoufalý teenager a jeho sousedi z vedlejšího bytu bojují o přežití a snaží se při tom zůstat lidmi.



22. prosince

London Hughes: Polapit ptáka (London Hughes: To Catch a D*ck) — Netflix Comedy Special

Britský komik a televizní moderátor London Hughes uvádí nový stand-up speciál.



Pohádková lhota: Zpívejte s námi (Rhyme Time Town Singalongs) — Netflix Family

Máte rádi krátké písničky, které stojí za to? Zpívejte spolu s přáteli z Pohádkové lhoty, kteří používají svou představivost a rozvíjejí své dovednosti v oblasti řešení problémů!



23. prosince

Půlnoční nebe (The Midnight Sky) — Netflix Film

Osamělý vědec v Arktidě spěchá upozornit astronauty, kteří se vracejí z vesmírné mise, na záhadnou celosvětovou katastrofu. Hlavní role a režie George Clooney.



Your Name Engraved Herein — Netflix Film

V roce 1987, kdy na Tchaj-wanu končí stanné právo, se Jia-han a Birdy zamilují uprostřed rodinného tlaku, homofobie a sociálního stigmatu.



25. prosince





Bridgertonovi (Bridgerton) — Netflix Original

Osm nerozlučných sourozenců Bridgertonových hledá lásku a štěstí mezi londýnskou smetánkou. Podle úspěšných románů od Julie Quinn.



26. prosince

Šlápni na to! (Børning 3) — Netflix Film

Nevěsta zatáhla před svatbou za záchrannou brzdu a Roy přijímá výzvu od nové soupeřky. O svoji drahou bude závodit na pověstném okruhu Nürburgring v Německu.



DNA — Netflix Film

V tomto přemítání o kulturní identitě a kořenech se Neige, truchlící po smrti svého dědečka, orientuje v rodinných konfliktech a zpochybňuje svůj svět.

Rychle a zběsile Závodníci v utajení: 3. řada: Sahara (Fast & Furious Spy Racers: Season 3: Sahara) — Netflix Film

Vládní agentura najme náctiletého řidiče Tonyho Toretta a jeho kámoše, kteří milují adrenalin, aby se infiltrovali do prostředí ilegálních automobilových závodů.

Tut Tut autíčko Otík: 3. řada (Go! Go! Cory Carson: Season 3) — Netflix Family

Tú, tú – a jedéééém! Připravte se na legraci i dobrodružství s okouzlujícím dětským vozítkem jménem Otík Klakson, které se prohání po křivolakých silničkách Autíčkova.



Kouzelný školní autobus opět přijíždí: Časové zóny (The Magic School Bus Rides Again in the Zone) — Netflix Family

Na silvestra poběží paní učitelce Frizzlové a její třídě hodiny pozpátku pěkně jedna po druhé. Všichni se totiž musí vrátit v čase, aby zachránili svůj milovaný autobus.



28. prosince

Policajti a zloději (Cops and Robbers) — Netflix Film

Animace a aktivismus se spojují v této multimediální reakci na policejní brutalitu a rasovou nespravedlnost.



30. prosince

To nejlepší ze zbytků (Best Leftovers Ever!) — Netflix Original

Dekadentní těstoviny ze starých hranolků? Šikovní kuchaři přeměňují zbytky jídla na lákavé nové pokrmy v této divoce kreativní kulinářské soutěži.



Rovnodennost (Equinox) — Netflix Original

Před dvaceti lety viděla Astrid zmizet autobus plný studentů. Teď potkává muže, ve kterém poznává jednu z obětí. Je čas zjistit, co se vlastně tenkrát stalo.



Transformers: Války o Cybertron: Obležení: Kapitola 2 (Transformers: War for Cybertron Trilogy: Chapter 2: Earthrise — Netflix Anime

V příběhu o vzniku světa Transformerů se dva legendární vůdci pokusí ukončit občanskou válku mezi Autoboty a Deceptikony, která tvrdě doléhá na celou planetu.

31. prosince

Best of Stand-Up 2020 — Netflix Comedy Special

Nejlepší vtipy, příběhy a jednorázové podklady ze stand-upových komedií Netflixu v roce 2020 se spojily v tomto kompilačním speciálu na konci.



Sabrinina děsivá dobrodružství: 4. část (Chilling Adventures of Sabrina: Part 4) — Netflix Original



Napůl člověk a napůl čarodějka Sabrina se pohybuje mezi dvěma světy, svoji pozornost dělí mezi vylomeniny náctileté smrtelnice a kouzelnický rodinný odkaz – Církev noci.



